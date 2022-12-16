晶片荒、俄烏戰爭後，美國全力推動晶片生產在地化，台積電就在美國亞利桑那州設廠，未來也有將部分先進製程產能移往美國，另一方面，美國在10月中宣布對大陸先進製程實施嚴格出口管制，未經許可的美國公民、組織及企業不得協助或參與大陸研發、生產半導體，如今日本、荷蘭也加入制裁行列，大陸晶片業前途遭到重擊，南韓專家認為，南韓半導體必須依靠美國技術，但又不能失去大陸市場，就此陷入掙扎，增加國內生產或許是不受地緣政治影響最好的方式。

Business korea報導，日本與荷蘭加入美國制裁後，代表大陸無法從應材、Lam Research、東京威力甚至是獨家生產先進製程設備的艾司摩爾（ASMl）手上買到先進製程生產設備。

在荷蘭、日本先後表態後，南韓的態度也成為關注焦點，三星在西安設有工廠，SK海力士在無錫與大連也設有工廠，即使美國禁令有豁免期，要等到2023年底才生效，但無法保證這種情況是否會繼續下去，如果美國決定停止豁免，南韓企業將受打擊。

對此，不具名專家表示，南韓半導體必須依靠美國技術，但又不能失去大陸市場，就此陷入掙扎，增加國內生產或許是不受地緣政治影響的最好方式。