投入台北市第三選區立委補選的國民黨候選人王鴻薇，昨日（15）凌晨在臉書宣布自己確診，即日起隔離，暫停拜票行程。國民黨台北市前議員羅智強認為，在選戰倒數的關鍵時刻，王的確診令人既心疼又擔憂，他呼籲大家「一起當王鴻薇的分身」，如此才能幫助她打贏這場立委補選。

王鴻薇昨日在臉書發文表示：「對不起，我確診了。」她稱接下來會暫停拜票行程，透過視訊方式繼續懇託。她指出，自己連日來密集拜訪地方，受到熱情對待，但如果因此和大家接觸而造成困擾，也請大家原諒，自己也很不安。

王鴻薇透露，她14日傍晚出現咳嗽症狀，因為當天有節目要上，就先行快篩檢查，卻出現了最不願看到的結果，但這段期間只要身體允許，她還是會持續用直播方式和大家見面。

羅智強則在臉書發文，強調選戰倒數，王鴻薇確診了，在這個關鍵時刻，除了獻上祝福，希望王早日康復。不僅如此，羅也強調，必須呼籲大家「一起當王鴻薇的分身」，幫助她打贏立委補選。