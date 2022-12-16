苗栗一名人夫在父親出殯一周後，被妻子在家中撞見與小三衣不蔽體共處一室，妻子火大報警抓人，小三則趁隙從房間後窗逃逸至後方倉庫躲藏。小三挨告後辯稱是要到人夫家捻香，反控是夫妻倆想設局仙人跳；法官勘驗人夫曾在家族群組自白「我一直貪心擁有兩人，不願放棄任何一人」、「兩個都是我所愛的女人，哪個我都不願意傷害」，法官認為2人行為已侵害人妻之配偶權，判小三應連帶給付15萬元給人妻。

據判決書指出，人妻主張，2020年12月4日晚間返家時，她撞見丈夫與小三2人舉止曖昧共處一室，且羞愧鎖緊房門，丈夫還衣衫不整，而小三在她報警時，趁隙從房間後窗逃逸至後方倉庫躲藏，2人行為已破壞她的配偶權，因此向小三提告求償50萬元。

法庭審理時，小三辯稱事發當晚是人夫駕車載她前往住處，要向人夫的父親捻香，當時人夫表示頭痛不舒服要先吃藥，故請她先上樓房間內等候，2人才會共處一室，後來人妻回來，他就關燈鎖門並叫她不要出聲也不要出房間；她與人夫間只有友情情誼而無男女情愫或逾越男女肢體關係，人妻指控均為臆測之詞，她是遭夫妻倆共同設局仙人跳。

友人出庭證稱，事發當晚接到人妻電話後趕到，上樓後看到人夫衣不蔽體站在房門口與妻子對質，他責問人夫「你父親剛出殯才1週，為何做這樣的事」，人夫僅頻頻不斷抱歉，因他過去也曾跟另位女士出軌，當時他還信誓旦旦說不會再與其他女性來往。

法官勘驗人夫與妻女之家族line群對話紀錄，他曾傳訊「不想傷害任何人，是我一直貪心擁有兩人，不願放棄任何一人」、「小三能讓我覺得相處沒壓力偶而可以一起打打小牌，而且不會逼我可以做什麼或不准做什麼或逼我離婚娶她！以致我放不下這樣的好友」、「我為了不想傷害媽媽，只好選擇說謊」、「兩個都是我所愛的女人，哪個我都不願意傷害」、「兩個愛我的女人，事實上這兩個人的愛是有差異的，媽媽的愛是如神的慈愛，有堅持有包容有接納…小三的愛是，男女異性相吸引之愛」。

法官審酌小三明知人夫為有配偶之人，雖無證據可證明2人於事發時在住所房間內有發生任何性關係，但2人共處一室，人夫甚且衣不蔽體，衡情實已逾越普通朋友間一般社交行為，已侵害人妻之配偶權，因此判小三應連帶給付15萬元給人妻。