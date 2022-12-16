藝人余皓然與王中平的愛女韓菲，亮眼外貌及好歌喉備受關注。近日，她從加拿大返台，時常在社群平台上分享生活點滴與粉絲們互動。此外，近期她還與時尚雜誌合作，拍攝一系列宣傳照片，在照片中以前衛造型現身的她，讓網友看了相當驚艷。

剛剛返台的韓菲除了專心在課業上，平時也是個喜愛音樂的才女，目前正在努力籌備個人專輯。此外，甜美外貌也相當受人矚目，還因此被封為「最美星二代」。另外，她的社群平台上也時常曬出生活日常和粉絲互動。韓菲近期還與時尚雜誌合作，拍攝一系列企劃照片，並將其放在個人IG上，引發網友熱議。

在韓菲的IG照片中，她跳脫過去給人清純、甜美的氣質，以相當前衛的造型亮相。亮片皮衣加上厚底鞋，搭配超吸睛的銀色眼妝，獨特風格讓人看了眼前一亮。

貼文一出，便吸引不少網友們前來朝聖。粉絲們紛紛在底下留言：「竟然在籌備個人專輯，也太厲害了」、「才華洋溢，是個美麗與智慧兼具的女孩」、「真的超喜歡你的氣質和歌聲。」