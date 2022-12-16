擁有E級上圍和甜美臉蛋的郭書瑤（瑤瑤）早年拍廣告一炮而紅，近年她轉戰當演員成績有目共睹，近日，她突然在IG分享一張自拍照，可見右邊嘴角明顯有瘀青，她有意有所指說：「有人下手很重」，並標註「兇手」帳號，原來是歌手陳零九，兩人其實正在合拍新影集，應該是戲中的橋段之一，仍引發網友熱議。

會唱歌、會演戲的郭書瑤最近化身「最美女戰神」，加入拍攝改編自作家林峰毅同名暢銷小說的影集《師大公園地下社會》，同劇男星有李玉璽、陳零九、吳思賢，女星方面則是姚愛寗、郭書瑤、連俞涵，為了戲中武打橋段，郭書瑤特別私下研習武術，顛覆以往形象，改當女打仔。

該劇講述一群熱血年輕人步步捲入社會事件，在前途迷惘、追求夢想之中蛻變堅強的自我，而郭書瑤先前受訪表示對劇情非常期待，也說角色孤僻、容易封閉自己這點跟她很像，至於擔不擔心受傷？郭書瑤則說：「我們有專業指導，加上我很注重不能讓受傷耽誤正戲，所以我盡全力不讓自己受傷。」並補充笑說：「我的角色是最會打的，應該是要讓別人受傷吧？！」

昨(15日)郭書瑤曬出自己嘴角瘀青照片，讓粉絲第一眼看到嚇一大跳，但看到她標註陳零九帳號，並加Hashtag「師大公園地下社會」，粉絲才稍微放心，好友鍾瑶虧說：「這樣美多了」，郭書瑤回：「小姊姊妳啥意思」，鍾瑶俏皮說：「欠打的意思」，其他網友則回：「依傷勢來看九哥好像打輸了」、「家暴專線打下去」、「後面玻璃都破了，打太兇了吧」、「是誰這麼狠，把我的女神打這樣」。