聯準會放鷹，美股四大指數周四出現重挫，台股今（16日）以14554.21點開出，下跌超過百點，隨後跌幅擴大至超過270點，權值股台積電跌15元，觸及465.5元，聯發科跌29元，觸及652元。

周四美國聯準會升息2碼，台灣央行也跟著升息，幅度為半碼，連續四季理監事會議決定升息，整體升息環境仍未改變，且聯準會暗示要到2024年才會降息，引發美股出現重挫，道瓊單日重挫764.13點（或2.25%）至33202.22點。

此外，那斯達克指數挫低360.36點（或3.23%）至10810.53點，標普500指數下跌99.57點（或2.49%）至3895.75點，費城半導體指數跌115.86點（或4.17%）至2661.40點。

台股15日下跌5.23點，收在14734.13點，成交值為1922.19億。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超25.99億。自營商賣超17.02億，投信買超3.27億，外資及陸資賣超12.24億。