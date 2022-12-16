NLAW反坦克武器運作解釋影片。（Youtube）

瑞典紳寶波佛斯動力（Saab Bofors Dynamic）日前才接到英國的次世代輕型反坦克武器（NLAW）追加訂單，馬上又接到自己本國瑞典的單子，瑞典國防物資管理局（FMV）獲得了NLAW（下一代輕型反坦克武器）的訂單。該訂單價值約為9億瑞典克朗（約新台幣26.8億元），產品交付時間為2024-2026年。

據軍事專業媒體《歐洲安全與防務》（European Security & Defence）15日報導，這筆訂單是在瑞典國防物資管理局和紳寶波佛斯動力之間的框架協議中進行的。紳寶波佛斯動力業務領域負責人約翰森（Görgen Johansson）表示：「我們期待著繼續與瑞典國防軍緊密合作，用我們經過驗證和值得信賴的NLAW系統為他們的反坦克能力做出貢獻，」。

The Swedish defense concern Saab announced on Thursday that it had received an order for the production of a batch of NLAW anti-tank systems from the Swedish Defense Vehicles Administration (FMV). pic.twitter.com/hLkeBCff5C — /Spriter/ (@Spriter0000) December 15, 2022

NLAW是一種肩上發射的反坦克導彈系統，可以從上方攻擊坦克。它結合了輕型反裝甲武器的簡單性和重型、人員操作的飛彈系統的優勢。使用NLAW，一個士兵就可以在20到800米的範圍內摧毀掉一輛受到嚴密保護的現代主力戰車。它是為單獨一名士兵攜帶和使用而設計的，烏俄戰爭中優異的表現，證明其易於使用，並且可以在各種環境和地形下部署的價值。

NLAW火箭擊發時，先透過一個燃燒時間很短的推進藥來進行軟發射（soft-launch），並將火箭彈推遠至操作人員的安全距離之後，持續發動機就會點燃，並為火箭提供足夠的動力以達到最大射程，這樣的安排，可以允許NLAW在較密閉的空間內使用。

它進行攻頂攻擊（OTA）和直射兩種射擊模式。它具備有一個可以向下發射的高爆反坦克（HEAT）彈頭，可以通過近炸引信（使用攻頂模式時）或者直射模式時候的撞擊引信來起爆。

火箭在飛行中是無導引的，但發射器在其瞄準系統中配備了預測瞄準線（PLoS）功能，這將有助於使用者瞄準正在移動目標。它的工作原理是：炮手跟蹤目標2-3秒，瞄準器的軟體就會計算出一個瞄準點，以補償目標的移動。另外，它也可以簡單的使用直接瞄準線模式，用來對付靜態目標。

預測瞄準線瞄準功能號稱可以有效地使武器「射後不理」（Fire and Forget）。但從嚴格意義上講，情況並不完全如此，與導引飛彈不同，NLAW火箭彈一但射出，就沒有辦法中途校正射擊。儘管如此，考慮到該武器使用的場景都算是近距離、飛行時間也不長，實際應用上不太會構成什麼重大問題。