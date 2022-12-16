有「男裝界勞斯萊斯」之美譽的義大利精品Stefano Ricci，日前為慶祝品牌50周年，砸下400萬歐元（約1.3億台幣）在埃及盧克索(Luxor)的哈特謝普蘇特神廟 (Hatshepsut Temple)舉辦大秀，肅穆壯觀的神廟在沙漠夜晚閃耀光芒，神廟前的階梯化為伸展台，氣勢磅礡，現場還邀請男高音安德烈波伽利（Andrea Bocelli）高歌威爾第歌劇《阿依達》開場，為這場「向優雅致敬」的大秀揭開序幕。

Stefano Ricci大秀以神廟階梯為伸展台，階梯兩側站立著古埃及衛兵，更添思古悠情。（Stefano Ricci提供）

Stefano Ricci於1972年創立於義大利佛羅倫斯，是義大利文藝復興的誕生地，也是個充滿了藝術文化底蘊的城市，2012年為歡慶品牌40周年，曾在佛羅倫斯烏菲茲美術館（Gallery Uffizi）舉辦服裝秀，是第一個獲准在館內辦秀的時尚精品，十年後的今日Stefano Ricci再次超越，在埃及哈特謝普蘇特神廟歡慶品牌50周年，同樣也是第一個獲准在神廟舉辦服裝的時尚精品。

埃及神廟在沙漠夜晚閃耀光芒，模特兒步出神廟階梯，氣勢磅礡。（Stefano Ricci提供）

大秀一開場，由義大利國寶級男高音安德烈波伽利獻唱，他身穿一襲Stefano Ricci為他量身訂製的白色絲綢禮服，高唱歌劇《阿依達》的第一幕羅馬舞曲「Celeste Aida」，隨後模特兒緩緩步下神殿階梯，階梯兩側站立著古埃及衛兵，伸展台的背景則是神廟高聳入天的25尊巨型雕像，場面壯觀，令人屏息。

Stefano Ricci以埃及法老為靈感發表45套男裝。（Stefano Ricci提供）

逾3500年歷史的哈特謝普蘇特神廟和佛羅倫斯的烏菲茲美術館有諸多相似之處，都是擁有卓越文明和歷史的入類文化遺產，品牌創始人Stefano Ricci選擇在神廟歡慶50周年，有著跨越時空的意義，他更以埃及法老為靈感親手設計了45套風華絕代的男裝，見證了埃及古文明建築與藝術的奇蹟，也難怪他會激動地說，今晚，夢想成真了！

品牌創始人Stefano Ricci（中）與妻子Claudia、品牌執行長Niccolo Ricci（左）和品牌創意總監Filippo Ricci（右）在神廟前合影。（Stefano Ricci提供）

大秀中場男高音安德烈波伽利和他的兒子馬特奧波伽利（Matteo Bocelli）父子同台獻唱。（Stefano Ricci提供）

Stefano Ricci為歡慶品牌50周年，以埃及古文明為靈感打造多套晚禮服，在細節融入鍍金法老王的金色、神殿祈福銘文和尼羅河藍色等元素，絲線編織而成的華麗夾克、閃閃發光的藍色或金銅色織錦燕尾服，織錦布料均是來自歐洲現存最古老絲綢工坊Antico Setificio Fiorentino，以工坊已有300多年歷史的骨董織布機織造，據悉現世僅存兩台骨董織布機，另一台已無法使用，放置在大英博物館展示，更加突顯Stefano Ricci織錦的珍貴稀有。

Stefano Ricci以精湛工藝與奢華布料著稱，深受皇室貴族、企業家與富豪的喜愛。（Stefano Ricci提供）

隨後登場的是一系列色彩繽紛的彩色西裝與休閒襯衫，最後以休閒裝為大秀畫下完美句點，包括鏤空針織的開襟羊毛衫、超柔軟的白色針織套裝、羊絨衫、編織毛衣和手工刺繡運動服等。

Stefano Ricci有「男裝界的勞斯萊斯」之美譽，以精湛工藝與奢華布料著稱。（Stefano Ricci提供）

Stefano Ricci深受皇室貴族、企業家與富豪的喜愛，以訂製男裝著稱，除了品牌摯友男高音安德烈波伽利外，湯姆克魯斯、亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）等都是鐵粉，英國歌手艾爾頓強也曾訂購一條鑲滿上百顆鑽石的領帶，頂級客層為求獨一無二，願意砸大錢採購Stefano Ricci量身訂購的男裝和配件，以凸顯身價。