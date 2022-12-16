民眾黨新竹市長當選人高虹安被控詐領立委助理費案，遭檢調兵分8路搜索並約談，檢調16日凌晨依違反《貪汙治罪條例》等罪嫌，諭令高以60萬元交保候傳。媒體人「逆風的烏鴉」則認為，比較過去6位曾涉入相關爭議的政治人物的狀況，還沒有現任或卸任立委因助理費案被聲押的，如此大陣仗堪稱此無前例，讓人關注後續發展。大批網友則擔憂，高真的會因此無法就職，最後補選又是民進黨得利。

逆風的烏鴉昨（15）日在臉書發文表示：「從王雪峰、陳瑩、關沃暖、吳成典、李慶華到陳賴素美，還沒有現任或卸任立委因為助理費案被聲押的。坐等看高虹安案。」

此文獲得約2000人按讚，迴響熱烈。網友紛紛留言：「從調查高虹安可知：選舉大敗的民進黨，卻『完全沒有檢討』的意思。他們還想遮掩、欺騙，因此花那麼多時間、精力在高虹安身上。民進黨，太令人失望！」「我真的不樂觀」、「民進黨就是在為2024鋪路」。

也有網友擔憂表示：「把高虹安搞掉就不用被揭新竹大秘寶了」、「手法太粗糙，陣仗太驚人，一看就故意的」、「喬王都預言了，高能選上但不一定可以就職，這麼明顯了……」「全台人民必須記住，2024拉下黑政權，全部清算！」「就怕他們會動司法的黑手，讓新竹重選」、「新竹到底有多少秘密？一定要他們自己人來才可以？」「我最怕高虹安真的被做掉，補選又是那個林智堅2.0當選」。