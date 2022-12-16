中央氣象局預報指出，今天（16日）會有鋒面在臺灣附近形成，受鋒面影響，各地降雨機率提高，中部以北及東半部地區降雨範圍廣，有局部較大雨勢發生的機率，尤其基隆北海岸及大臺北下雨時間長，容易出現局部大雨。（翻攝自氣象局／林良齊台北傳真）

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新(15日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日鋒面通過，降雨範圍擴大，中部以北、東半部明顯降雨，南部亦有局部雨；晚起首波「寒流」開始南下，氣溫漸降。今日中部以北及宜花天氣濕涼；各地區平地氣溫：北部15至21度，中部16至24度，南部16至28度，東部16至26度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明(17)日「寒流」續南下，北、東仍有局部雨，中南部逐漸好轉、為雨後多雲時晴；氣溫繼續下降，愈晚愈寒冷。下週(18)日至週一(19日)清晨，「寒流」最強，各地晴朗穩定，天氣「極寒冷」，尤其早晚、要特別注意保暖；台北測站最低氣溫將降至8度左右，本島平地最低氣溫亦將降至6度以下；民眾應注意保暖，農漁養殖業也應作好防寒措施。下週一白天起「寒流」漸減弱，天氣持續晴朗穩定，氣溫逐漸回升。下週二(20日)天氣晴朗，氣溫續回升，白天溫暖舒適、早晚冷，日夜溫差大。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，下週三(21日)起至下週末，另一波屬性偏乾的強冷空氣南下。下週三上半天北台灣有局部少量降雨的機率，但很快好轉，各地皆在「大陸高壓」影響之下，為晴朗穩定的天氣，並持續至下週末。期間白天在陽光下或不覺冷，入夜「強輻射冷卻」作用，氣溫降得很快、很低；清晨平地最低氣溫常在10度以下，應注意保暖、防寒。