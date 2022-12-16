始終沒有辦法擺脫湖人考慮把他交易出去傳言的韋斯布魯克，如今可望坐穩湖人替補位置了嗎？《Hoops Wire》資深記者阿米克16日爆料，由於過去1個月交出優異的替補表現，湖人交易韋斯布魯克的可能性越來越小，前提是湖人戰績可以逐漸上揚。

事實上，韋斯布魯克逐漸安於擔任湖人替補角色，儘管他在末節關鍵時刻續坐板凳，本季卻交出場均15.2分、7.9助攻與5.8籃板，是全聯盟唯一可以拿到15+5+5的替補球員，也讓他逐漸遠離被湖人交易出去的風暴圈，但跟湖人的契合度仍存疑問。

因為根據數據顯示，只要本季韋斯布魯克待在場上，湖人的團隊淨效率值是負3.4，反觀他不在場上的話，湖人團隊淨效率值變成正4.6，他也是目前湖人主要輪替的7名球員當中，場上正負值最差的一個，代表他還是沒辦法完全適應湖人替補位置。

不過根據阿米克爆料，在明年2月交易截止日前，湖人最有可能交易出去的人選，已經變成貝弗利與納恩兩名本季表現低迷的球員，至於韋斯布魯克是否交易，一切還是要看湖人是否願意付出兩個首輪籤的代價，以當前來說應該暫時不太可能了。