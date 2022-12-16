每到年底不少公司行號都會舉辦尾牙，甚至還有抽獎活動，一般家庭也會趁年關將近，將家電汰舊換新甚至新添犒勞自己的家電產品，京站就統計了近期在送禮與尾牙、抽獎的高峰期下，按摩椅及方便攜帶的隨行音響，近日就有著雙位數的成長，因此也特別精選熱銷商品祭出優惠，像是輝葉的V-Motion一健椅，不僅有著按摩功能，還有獨創的V-Motion搖擺拉伸模式，連下半身的經絡都能從細節到膝蓋也能舒展，現直接下殺10萬元，再加贈MARVEL超勁力無線手持吸塵器，另外因著冬季溼冷的影響，京站也為了滿足需求大增的保暖、除溼電器，同步也推出優惠下殺。

京站的輝葉V-Motion一健椅，原價20萬8000元，特價10萬8000元，再加贈MARVEL超勁力無線手持吸塵器。（京站提供）

京站的URBAN UNITS Marshall 家用式藍芽喇叭Stanmore ll，推薦價1萬7900元。（京站提供）

京站的輝葉HYD WeAir Plus IoT遠端智能涼暖風空氣清淨機，原價1萬9800元，特價8112元。（京站提供）

另外耶誕佳節即將到來，京站將在平安夜24日下午4點到5點舉辦「耶誕歡樂音樂會」，特別邀請台北市吉林國小管弦樂團，用優美的管弦樂交織出美好的耶誕饗宴，下午3點到5點時也有星之花編織手作掛飾課，原價800元，Q卡友價只要299元，報名含午茶點心乙份，限量10名，透過繞線編織手作，在平安夜這天，將祝福與溫暖相互交織。