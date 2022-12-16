大葉高島屋因著疫情後、民眾生活習慣的改變，讓家電的銷售與過往不一樣，特別是疫情間不少民眾開始了自煮生活，因此也帶動了高單價的6至8人份家庭洗碗機每月銷售近10台，而下半年則是以能透過手機APP或Wi-Fi網路串聯居家設備的智慧型家電最為熱銷，像可以手機操控程式的tokuyo i-titan旗艦智跑機，還有可設定清淨時段、排程與監測家中空氣品質數據的智慧空氣清淨機等，加上年底汰舊換新與檔期特賣活動，預計今年家電整體成長可望達約30%。

大葉高島屋的tokuyo i-titan旗艦智跑機 TT-239，原價3萬9800元，特價2萬9800元。（大葉高島屋提供）

大葉高島屋的喬山JOHNSON TAKmE帶著走眼部舒摩器，原價3680元，特價2980元。（大葉高島屋提供）

大葉高島屋在25日前再推出12樓大家電區單櫃累滿2萬5000元即贈禮券500元，23日至明年1月9日於年終家電廚用品特賣會場單筆滿3000元，贈家電區購物金300元，31日至1月3日於12樓家電區單櫃累積滿萬元就贈Chili’s美式餐廳餐飲抵用券200元，消費者正好是時候入手全新家電，好好準備送禮與汰舊換新過好年。