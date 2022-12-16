耶誕節、年末都是送禮的高峰期，但現今已經不再僅是送上精品或珠寶首飾才是王道的時代，高級家電在近年成為了送禮的首選之一，加上年末汰舊換新潮，百貨公司也看準家電在近年的業績成長，正好趁年末推薦一系列消費者平常捨不得入手的高級家電下殺，搭配百貨本年度最後一波優惠檔期，讓消費者能趁機入手送給自己的年末犒賞禮，又或是送禮最實際的家電商品正划算。

Global Mall新北中和店的OSIM uDream Pro 5感養身椅，原價26萬8000元，優惠價21萬8000元。（Global Mall提供）

Global Mall新北中和店的高島愛舒服iFlux小沙發A-1310，贈4D按摩槍，原價5萬9800元，優惠價3萬9800元。（Global Mall提供）

Global Mall就發現到今年家電銷售趨勢呈M型化發展，實用性與輕美型的產品同步熱銷，累計迄今業績已經較去年同期成長5%，大型實用家電像電視、冰箱等商品，消費者更是主要會採目的性地一次性組合購買；而今年因應後疫情時期，民眾也逐漸恢復日常生活，消費者也比過往的性價比CP值，反而更會注重生活品質與感受的VP值，帶動了輕巧美型且多功能的小家電也隨之熱賣，像是手持無線吸塵器、清淨除溼機、負離子吹風機、咖啡機等，平均每個月都會熱銷超過百台，明顯與過往僅入手清掃類或大家電的消費模式有著差別。

Global Mall新北中和店的飛利浦奈米級抗敏空氣清淨旗艦機AC3858，原價3萬8888元，優惠價2萬2900元。（Global Mall提供）

而隨著年底家電採購旺季，Global Mall也針對舒壓按摩、清潔打掃及大型家電推出8折起優惠，26日到明年1月2日前更享刷聯名卡當日累滿2023元送200元電子商品禮券，新北中和店再獨家加碼在25日前祭千點兌500元購物金，還有明年1月2日前的「滿額抽3C人氣獎」，會員單筆消費滿1000元即可獲APP抽獎券1張，有機會抽中iPhone 14、AirPods，此外「狂歡幸運大轉盤」也人人有獎，31日前APP扣點數5點，即有機會抽中8888點或最高8888元購物金，讓年底到期點數不浪費。