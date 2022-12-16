國民黨智庫昨(15)日公布最新民調顯示，九合一選舉後，國民黨的政黨支持度為21.9%，民進黨20.7%，智庫執行長柯志恩說，這是自從2018年九合一選後，國民黨第一次在政黨支持度超越民進黨。對此，臉書粉專「政客爽」表示，人民才是主人，「隨時都有淘汰你的權力」，並認為「民粹型政治人物」只會喊口號騙同溫層支持者，未來一定被淘汰，「務實理性」的政治人物才有可能被認同，包括桃園市長當選人張善政以及柯志恩。

針對柯志恩提及國民黨近5年來首次在政黨支持度上超越民進黨一事，臉書粉專「政客爽」PO文指出，民進黨過去保持很大一段時間的領先，便驕傲到覺得靠網軍就可以壓制民怨，該粉專直言「事實上人民才是主人，隨時都有淘汰你的權力」，並諷刺表示民進黨到現在敗選檢討還在講被抹黑，輸到不願意面對事實，然而，雖然一堆人整天罵國民黨爛，「但民調數據來看，提名好的人選，人民是有眼睛會看的出來的」。

該粉專也提及，所謂的「民粹型政治人物」只會喊口號騙同溫層支持者，未來一定被淘汰，「務實理性」的政治人物才有可能被認同。該粉專舉例，若僅靠討厭民進黨，張善政不可能連鄭運鵬的蘆竹區都贏下來，幾乎桃園全區都贏，該粉專認為，這是張善政過去做事成績被中間選民認同。此外，高雄市長選舉，柯志恩在國民黨極度劣勢的情況下，還能拚下52萬票，是史上第二好的成績，「她是連討厭國民黨的館長，都能認同的政治人物，這就是能力展現」。

該粉專感嘆表示，做的好就鼓勵，做不好就下架，人民才是主人，政治人物是公僕，才沒有什麼英雄。