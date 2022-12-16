由於爆冷輸給摩洛哥，葡萄牙無緣闖進世界盃最後4強，可能是37歲的C.羅納多（Cristiano Ronaldo）最後一次的世足之旅，卻僅以8強告終，讓C羅賽後也難過流下淚水，這位葡萄牙球星的艱難處境，義大利傳奇「羅馬王子」托提（Francesco Totti）能感同身受。

C羅離開英超球隊曼聯後，原本想藉由世界盃的舞台展現優異身手，尋求簽約下一支球隊的機會，若葡萄牙拿下世界盃冠軍，C羅也能功成名就選擇結束偉大的職業生涯，只不過他的狀況比待在曼聯的時期還要差，5場比賽只踢進1顆12碼罰球，讓有興趣接觸他的球團紛紛打消念頭。

效力義甲球隊羅馬25年，獲封「羅馬王子」的托提在生涯末期多次槓上羅馬管理階層，也不受時任總教練史帕雷提（Luciano Spalletti）重用，但即使如此仍不願離開心愛的羅馬，托提選擇在2017年高掛釘鞋退休。而看著C羅不斷走下坡的職業生涯，托提也能親身體會他的心境，「C羅過去幾個月來的所發生的一切，像是在重溫我的經歷，我認為他需要得到一些尊重，我知道處在生涯巔峰卻被推到一旁的感受是什麼感覺。」

相比C羅在世界盃的挫敗，阿根廷巨星梅西（Lionel Messi）則迎來第2次獲得挑戰冠軍金盃的機會，托提認為梅西雖然是目前全世界最佳球員，不過依然不如傳奇球星馬拉度納（Diego Maradona）：「對我來說，馬拉度納就是足球的代名詞。」