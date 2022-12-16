外景主持人廖科溢宣布與主播秦綾謙結婚後，遭多名女子出面指控劈腿等醜聞，且手法如出一轍，經營許久的良好形象瞬間崩壞，知名作家苦苓上節目分析此事時，竟吐出驚人之語：「不暖男怎麼渣男」，引發網友議論。

苦苓日前上談話節目，提及廖科溢醜聞連環爆一事，他認為男方可能只抱著想玩玩的心態，但所有女性都是認真看待這段感情，直言玩的手段過於高明，接著提到廖科溢再進入婚姻前，因為未把多段感情好好「善終」，才讓這些女性把愛全部轉成恨，不忘自嘲：「我被一個燒就燒得快死了，他被8個燒，我看真的神仙難救」。

苦苓上節目分析廖科溢醜聞，吐出驚人之語：「不暖男怎麼渣男」。( 高點電視Youtube)

苦苓進一步解釋如何區分暖男和渣男，他語出驚人表示：「不暖男怎麼渣男」，接著強調暫不論劈腿及感情重疊，就一般人而言：「愛我的暖男就是暖男，不愛我的就是渣男」，自己有看過廖科溢主持的旅遊節目，坦言對方實主持的不錯，長的也很帥，接著自嘲：「跟自己當年完全不一樣，即使外在條件差他這麼多，在當年也要抗拒很多誘惑」，對此，主持人問到「誘惑到什麼程度？」苦苓強調：「譬如來探班、等你下班、送東西，很明顯表示好意」。

未料，主持人不死心再追問：「面對這麼多的誘惑，中間都沒心動過嗎，也沒有淪陷過嗎」，對此，苦苓表示：「我很看重我的事業，就跟你一樣」，幽默回應讓當場來賓全都笑翻。