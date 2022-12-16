周四美股收盤全面重挫，三大指數均創下數周來最大單日百分比跌幅，並同步創下11月9日來收盤新低。11月零售額跌幅超出預期，使聯準會以激進升息對抗通膨可能導致經濟衰退的擔憂升高

道瓊指數終場大跌逾760點或2.25%，創下9月13日以來最大單日百分比跌幅。標普500指數跌近2.5%，那斯達克指數重挫逾3%，雙雙創下自11月2日來最大單日跌幅。費城半導體指數暴跌逾4%，台積電ADR跌2.46%。

芝加哥選擇權交易所（CBOE）用來衡量市場恐慌情緒的波動率指數（VIX）急升近8%，收在22.83點。

周三聯準會一如市場普遍預期升息50個基點，較前4次會議連續升息75個基點縮減收緊力道，但聯準會主席鮑爾警告，近期通膨放緩的跡象尚不足以讓聯準會確信已經贏得這場對抗通膨的戰役。

此外，根據最新發布的利率點陣圖，連準會決策官員預期2023年將進一步升息至5%以上，創下自2007年爆發全球金融危機以來最高的利率水準，當時那場金融海嘯引發經濟大衰退。

英國央行和歐洲央行周四跟進升息50個基點，並表示將延長升息周期，加劇全球經濟衰退的擔憂。

美股自10月中旬觸及今年低點後展開反彈，通膨持續降溫的跡象令投資人看好聯準會的激進升息政策可能即將轉向，但這樣的漲勢在12月嘎然而止，因市場認為好壞不一的經濟數據和聯準會堅決的鷹派立場使經濟衰退的可能性升高。

貨幣市場人士預期聯準會明年將至少升息兩次、各25個基點，借貸成本將在年中升至約4.9%到頂，然後在2023年底降至約4.4%。

投資人亦關注周四發布的經濟數據，美國11月零售額跌幅超出預期，但上周美國初領失業金人數下降，顯示勞動力市場仍然緊俏。勞動力市場轉弱有助於緩解通膨。

★主要指數

道瓊指數跌764.13點或2.25%，收33,202.22點。

標普500指數下跌99.57點或2.49%，收3,895.75點。

那斯達克指數跌360.36點或3.23%，收10,810.53點。

費城半導體指數下跌115.86點或4.17%，收2,661.41點。

★消息

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在周三會後的記者會上表示，即使經濟可能走向衰退，聯準會明年仍將進一步升息，因為美國央行若未能更牢牢控制住通膨，勢必得付出更大的代價。

歐洲央行和英國與瑞士央行周四宣布升息50個基點，並表示未來可能進一步升息。

美國商務部公布，11月零售額月減0.6%，扭轉了10月份的月增1.3%，遜於市場預期的月跌0.3%，並創下今年來最大月跌幅。

美國勞工部公布，上周（12月10日止）初領失業給付人數減少2萬人，為21.1萬人，低於市場預估的23萬人，亦低於2019年各周均值21.8萬人，顯示美國就業市場仍然強韌。

周四歐洲股市重挫，泛歐STOXX 600指數重挫2.85%，英國富時100指數跌0.93%，德國DAX指數跌3.28%，法國CAC 40指數跌3.09%。

MSCI全球指數（MSCI All-World index）重挫2.5%，連跌第二天。

聯準會的政策立場意外偏向鷹派，以及全球股市大跌觸發避險需求，周四美元大漲近1%。

零售額數據意外疲弱，美國公債殖利率走跌，10年期債息跌4.9個基點，為3.454%。30年期債息跌3.4個基點，為3.505%。

周四紐約期油收跌1.17美元或1.51%，為每桶76.11美元。倫敦布蘭特期油收跌1.49美元或1.8%，為每桶81.21美元。

美國各交易所成交量總計為121.5億股，過去20日均量為106.3億股。