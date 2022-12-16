★分析

Main Street Research投資長James Demmert表示，我們呼籲投資人保持謹慎。聯準會想讓經濟軟著陸，但我們認為很可能無法做到，導致2023年經濟陷入衰退。

Qontigo全球應用研究部門主管Melissa Brown表示，這不僅是他們做了什麼，而是他們說了什麼，看起來他們確實仍然擔心通膨，而升息也還不會結束。在我們開始看到更多數據之前—或許是業績報告，或許是下一份通膨數據或明年的聯準會聲明，否則現在真的很難看到有什麼能扭轉局面，好消息明年就快到了。

★類股

標普500指數11大類股全跌，通訊服務類股跌3.84%，跌幅最大；其次為科技股跌3.78%，原材料跌3.02%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數跌2.29%，收在6,786.56點。

★重磅股

重量級科技股僅特斯拉收高，終場漲0.55%。蘋果跌4.69%，微軟跌3.19%，亞馬遜跌3.42%，Alphabet跌4.43%，Meta跌4.47%，網飛跌8.63%。

道瓊指數成分股僅Verizon收高，終場漲0.85%。IBM跌5%，跌幅最大；其次為蘋果、英特爾。

主要晶片股全跌，德州儀器跌3.30%，超微跌3.48%，恩智浦跌3.74%，英特爾跌3.93%，輝達跌4.09%，高通跌4.17%，應用材料跌4.63%，美光跌4.67%。

★焦點股

網飛（Netflix）暴跌8.63%，消息指出，如果沒有達到收視率目標，該影片串流媒體龍頭同意將尚未投放的廣告費退回。

特斯拉逆勢上漲0.55%，結束了連跌3天的低迷表現，儘管執行長馬斯克本周再次賣出2,200萬股特斯拉持股，以及高盛大砍其目標價。不過特斯拉市值仍未站回5000億美元大關。今年以來特斯拉股價已下跌55%，表現遜於其他大部分主要科技公司和汽車製造商。

輝達（Nvidia）跌4.09%，HSBC Global Research給予該晶片大廠「減持」評級。

威騰電子（Western Digital Corporation）重挫10.10%，高盛調降其股票評級至「賣出」，反映記憶體市場低迷不振。

★台股ADR

台積電ADR跌2.46%，收77.61美元，換算台股價格為475.36元。

聯電ADR跌3.05%，收7.00美元，換算台股價格為42.88元。

日月光ADR跌2.42%，收6.46美元，換算台股價格為98.92元。

中華電信ADR跌0.52%，收36.12美元，換算台股價格為110.62元。