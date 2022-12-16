央行今年連4季升息，15日理監事會後再次宣布升息半碼，預計公股行庫最快今天傍晚會宣布最新的存款利率牌告變動調整內容。

央行今年連續4季升息，利率共調升了2.5碼（0.625%）。央行雖然對明年CPI的預估值低於2%，有機會在適當時機重啟降息，但從昨天總裁楊金龍定調，2023央行職責「物價穩定重於經濟成長」，預料明年仍是一個利率相較過去20年偏高的環境。

假設貸款1000萬元、還款年限20年，利率1.375%、本息攤還，每月還款金額約4萬7682元，升息2.5碼後，利率為2%，每月還款金額變成5萬588元，比3月增加的利息是2906元左右，一整年的利息支出增加3萬4872元，20年下來要多繳69萬7440元；若是貸款30年期，則房貸從每月3萬3915元，增加到3萬6962元，每月利息支出多了3047元，30年下來要多繳109萬6920元，利息支出增加超過百萬。

10月五大行庫新承作房屋貸款利率，來到了1.83％，銀行跟隨升息步伐，部份理財型房貸產品利率已突破2.5％，自用型的貸款，目前甚至有青年安心成家購屋優惠貸款，新承作貸款利率有突破2％的狀況。而在12月再升息半碼後，預料五大行庫新承作房屋貸款利率將進一步走高。