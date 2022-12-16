近期多名辣模被爆不雅片外流，華華、「暗黑版小S」希亞、波多野Bella等都被牽扯進來。豈料，有著「雪乳戰神」之稱的郭鬼鬼也被外傳有露點私密照外流。對此，郭鬼鬼昨(15)日深夜親自拍影片，開嗆圤智雨是為了要抹黑他，直言：「你(指自己)紅就衰嘛！」

有網站日前以「郭鬼鬼 露點」為題，放上多張私密照片，不過有許多照片被設置成需要付費才能觀看。此外，除了網友們認為照片主角是郭鬼鬼外，AV導演圤智雨也在IG上特別發文指出：「她胸口的那顆痣太有存在感了，可能是當時私拍的攝影師外流。」

對此，郭鬼鬼在昨(15)日深夜於IG上放上一則短片回應。只見影片中她身穿火辣道士服，露出深邃事業線。在影片中一開頭先瘋狂搖頭，其後以「阿鬼師」自稱，狂酸圤智雨：「他救不了流量，只好靠亂發文去蹭網紅，偏偏大家都不讓他蹭，搞到去說自己是狗男女炒新聞，還是不紅，可憐啊。」此外，還解釋：「之前他想發通告給自己，卻不按照流程來，遭自己拒絕後就心懷不滿，在那邊亂說話。」

另外，郭鬼鬼也以「阿鬼師」的身分向自己打氣：「郭鬼鬼流年不順，要小心發不到妳通告的小人，胡亂發文蹭你流量，那是因為他知道郭鬼鬼的名字便是代表流量密碼，你(指自己)紅就是衰嘛！」

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