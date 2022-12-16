觀察者網報導，中國證監會網站16日消息，中國證監會新聞發言人就中美審計監管合作進展情況發布「答記者問」指出，美國公眾公司會計監督委員會(PCAOB) 當地時間15日上午發布報告，確認2022年度可以對中國大陸和香港會計師事務所完成檢查和調查，撤銷2021年對相關事務所作出的認定。市場普遍認為這標誌著中美審計監管合作取得積極成效，對中國企業在美上市釋放出積極訊號。中國證監會回應表示，已注意到美方發布的報告和公開表態。中方一貫主張通過監管合作機制解決跨境上市審計監管問題，實踐證明只要雙方秉持相互尊重、專業務實的合作精神，一定能夠找到符合各自法律和監管要求的可行合作路徑。

中國證監會、財政部與美國PCAOB於2022年8月26日簽署的《中美審計監管合作協定》，將雙方對相關會計師事務所的檢查和調查活動納入雙邊監管合作架構下開展。合作協定簽署以來，雙方監管機構嚴格執行各自法律法規和協議的有關約定，合作開展了一系列卓有成效的檢查和調查活動，各項工作進展順利。

中國證監會稱，合作過程中，雙方就檢查和調查活動計畫作了充分溝通協調，美方通過中方監管部門獲取審計底稿等文件，在中方參與和協助下對會計師事務所相關人員開展訪談和問詢。中方遵守法律法規並參照國際慣例，按照合作協定的約定對檢查和調查所涉底稿檔中含有的個人資訊等特定資料進行了專門處理，在雙方依法履行監管職責的同時，滿足了相關法律法規對資訊安全保護的要求。

中國證監會指出，中方歡迎美國監管機構基於監管專業考慮重新作出的認定，期待與美國監管機構一道，在總結前期合作經驗的基礎上繼續推進今後年度審計監管合作，相互尊重，增進互信，形成常態化、可持續的合作機制，共同營造更加穩定、可預期的國際監管環境，依法維護全球投資者合法權益。