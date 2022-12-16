民進黨中執委郭再欽轉賣的工廠在11月10日大選前被開58槍，台南市議員謝財旺服務處則被開30槍，88槍槍擊案至今未破案，警方調查，曾犯下新化斷掌案、綽號「紅龜」的通緝犯洪政軍自8月起計畫，在幕後指揮35歲小弟孔祥志開槍犯案，紅龜同夥有人在柬埔寨經商，孔開槍後可能已偷渡到柬國，警政署已下令各縣市警局，全面緝捕洪政軍及孔祥志2嫌，並要求員警注意安全。

警政署表示，臺南市學甲區發生2起槍擊案，目前已鎖定洪政軍、孔祥志等2人涉嫌重大，警政署已於12月2日及7日分別發布緊急查緝專刊，通令各警察機關全力全力緝捕涉及台南市88發槍擊案嫌犯洪政軍、孔祥志2嫌，並註明2嫌已發布通緝，同時提醒警察同仁緝捕時，請注意安全。

警政署表示，本案係由臺南市政府警察局及刑事警察局成立專案小組，案發後經團隊連日來抽絲剝繭，抱著鍥而不捨的精神全力調查，務期能將涉案犯嫌儘速繩之以法，以維社會秩序。