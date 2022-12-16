談戀愛難免會有吵架的情況，但彼此間需要找出問題根本，並適時地溝通才能讓感情走得長久，《科技紫微網》運勢專欄分享12星座情侶，因各自有看不慣對方一些事，而造成爭吵，導致最後因受不了而鬧翻。

▍牡羊座：因衝突爆發

牡羊座分手可沒有什麼曲折或戲劇化的理由，就只是單純吵著吵著就分手了，原因是他們在氣頭上什麼都顧不了，連分手也可能被拿來當做他們洩忿的出口。

▍金牛座：堅持自己的觀點

金牛座在很多方面都比較講原則，說白了就是固執，以前只需跟另一半商量就好，但在談婚論嫁時，就得跟兩個家庭商量，但他們總是堅持自己的觀點，所以就容易因為意見不同而爭吵，甚至鬧翻。

▍雙子座：厭倦平淡

雙子座害怕熱戀的激情一過，無法面對那種深深的疲倦感，這會讓他們感到恐慌，甚至會開始懷疑，這麼平淡，是不是意味著不夠愛。

▍巨蟹座：無法接受異地戀

對巨蟹座來說，異地戀實在是太難熬了，因為他們最需要的是每日的擁抱，當兩人分隔兩地時，在巨蟹最需要對方的時候，卻只能收到遙遠又無力的關心，這會大大削減巨蟹座的滿腔愛意。

▍獅子座：顧不上對方感受

獅子座一忙碌起來，真的挺容易忽略另一半的，尤其當他們發展事業的時候，會完全顧不上對方的感受，既然自己分身乏術，對方又無法理解和支持，那就選擇自己能把握住的那一端，免得兩頭空。

▍處女座：注重細節

處女座什麼時候會把自己挑剔的本能發揮到淋漓盡致？當然是跟另一半同居的時候，每個細節都會看在眼裡，知道自己什麼能忍，什麼不能忍，如不能忍的則會放在心裡默默扣分，直到分數扣完，感情就會以分手告終。

▍天秤座：感情不被看好

天秤座對外力干擾簡直沒有任何抵抗力，一旦身邊有朋友唱衰自己的戀愛，他們就會在心裡埋下一顆搖擺的種子，更別說父母阻撓這種超強外力，當反對的聲音越大時，分手的打算也隨之越來越強。

▍天蠍座：被背叛

天蠍座對背叛向來是零容忍，不管另一半是不是真的做出了實質的背叛行為，當他們開始不信任一個人的時候，敏感、多疑的他們會出現報復性行為，導致衝突不斷，最終分手。

▍射手座：相處磨合

射手座其實不太可能為了另一半而改變自己，對他們來說，談戀愛最好從一開始就選擇跟自己很合拍的人，如需要不停的磨合、遷就對方，那麼這段戀愛是沒辦法為射手座帶來快樂的，那就意味著該分手了。

▍摩羯座：處在低潮時

如果只是自己過得不好，摩羯座還能忍一忍，但是在戀愛時兩個人都過得不好，那摩羯座一定會選擇分手，因為他們清楚，這樣的戀愛，不僅沒有未來，還會拖著兩個人一起沉淪。

▍水瓶座：突然消失

水瓶座有點傲嬌，並且思想變化太快讓人難以揣測，一向我行我素的他們不會體貼另一半，當吵架時，會選擇冷戰，並突然消失的無影無蹤，人間蒸發似的。

▍雙魚座：冷戰

雙魚座的戀愛沒有暫時冷凍，只有永遠封存，他們需要的是即時溝通，而不是用沉默的冷戰來避免激烈的爭吵，很多雙魚座會走到分手，都是因為在冷戰期間把感情凍死了，會感覺自己好像也沒有那麼愛對方。