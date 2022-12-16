將於耶誕節滿34歲的火箭後衛艾瑞克戈登，如今成為自由市場上的「大魚」！目前傳出包含尼克、湖人等隊都有興趣招募戈登，也都提出交易籌碼想跟火箭討論交易可能性，不過火箭當前並不急著把他交易出去，更堅持想要達成交易必須包含首輪籤。

身為2017年年度第六人，艾瑞克戈登本季擔任火箭先發小前鋒，場均可拿12.1分、2.5助攻與2.0籃板，表現只算勉強及格，但他擁有三分外線火力與穩定罰球，讓不少球隊都想招募他成為綠葉球員，問題是火箭當前並不著急想要完成交易。

不過尼克堪稱最近交易談判相當活躍的球隊之一，包含佛尼耶、羅斯、雷迪許、奎克利等球員都被尼克擺上交易檯面，這些球員也被看成交易艾瑞克戈登的最可能籌碼，曾是尼克總教練席波迪「愛將」的羅斯，如今已經完全跌出尼克輪替名單。

至於湖人謠傳可能拿出隆尼沃克或納恩，加上貝弗利等人當作交易艾瑞克戈登的籌碼，可是問題還是必須回到原點，假如火箭堅持索取首輪籤，始終不肯放棄手上的2027與2029年首輪籤的湖人，恐怕還是很難達成這筆交易案，永遠只能淪為空談。