宏達電(2498)與近年來全力推動5G AIoT發展的高雄市政府一同宣布與數位發展部數位產業署及台灣微軟合作，以國產雲原生5G企業專網為解決方案，在高雄VIVELAND虛擬實境樂園設置5G實證場域，將5G解決方案應用落地高雄，持續推動亞灣發展5G新科技的應用與服務，產業生態鏈將更緊密發展。

宏達電自2020年加入高雄「亞灣5G AIoT創新園區推動方案」，推廣應用主題涵蓋5G AIoT、智慧工廠、遠距協作、直播展演等多項5G創新服務。此次於高雄VIVELAND虛擬實境樂園所設置的5G實證場域解決方案，結合微軟專為電信商所打造的Azure for Operators解決方案，提供超過60個虛擬化網路功能(VNF)及雲端原生網路功能(CNF)虛擬網路，透過微軟安全合規的資料中心，宏達電5G企業專網解決方案落地全球。

綜觀過去，電信業者若要建置基站，必須向國際網通設備大廠購買「傳統電信設備」，如今5G Open RAN開放網路架構的出現，只要是採購符合規範的設備就能布建虛擬基地台，企業能依照需求及預算多寡來購置所需設備。宏達電以多年的5G開發經驗與優勢，整合台灣國內核網、伺服器、交換器、遠端射頻模組、網路資料中心等設備商，提供高彈性及客製化的解決方案，讓台灣成為全球5G供應鏈中最優質且可信任的合作夥伴。

此外，看好全球5G商用市場發展潛力，作為疫後新一波產業升級契機，宏達電並攜手台灣微軟推出國產雲原生5G企業專網解決方案，協助全球企業極大化5G與邊緣網路的發展，並落實VR及AR應用多元化。