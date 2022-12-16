歐洲股市周四大跌；此前歐洲央行(ECB)宣布連續第四次加息，並表示預計將繼續加息，此也呼應了聯準會的鷹派評論。

周四泛歐Stoxx 600指數收跌12.6點或2.85%，為429.91點。歐元區股市指數(Stoxxe)也大跌3.1%，來到近一個月最低點，並創下近四個月最差單日表現。

歐洲央行周四將利率上調了0.5個百分點，並且和周三的聯準會一樣，將繼續堅定地提高利率，以控制失控的通膨。

歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde)在會後的新聞會上說，「說央行將轉向的人，都是錯誤的」。「從我們目前掌握的資料來看，相當明顯的是，『穩步且大幅加息』意指著，我們應該預期利率會在一段時間內以50基點的速度升息」。

貨幣市場很快地將7月的存款利率峰值定在3%，高於會議之前的2.75。

歐洲央行還制定計畫，擬從3月起縮減其手握的價值5兆歐元(約5.3兆美元)的債券持有。此舉是歐洲央行在抗擊數十年高通膨的同時，下一步要採取的緊縮政策。

周四稍早時候，英國央行(BoE)還將利率上調50基點，一致於市場預期。英國央行表示，可能需要進一步加息，以遏制持續的通膨。

英國股市基準指數下跌0.9%，中盤股指數也跌0.8%。

工業股跌3.56%，大力拉低了歐股表現；對利率敏感的科技股也下跌4.7%。

匯豐跌1%，報492英鎊，拖累了銀行股跌2.6%。此前一小群香港散戶投資人發起新的行動，呼籲匯豐恢復派息，並制定分拆(香港)資產的計畫。

H&M大跌6.9%，報112瑞典克朗拖累了零售股；該家全球第二大時尚零售商公布上季銷售，未能達到分析師預期。

瑞典空調公司Beijer Ref跌12%，報159瑞典克朗；該科技公司簽署了一份具有約束力的協定，要收購暖氣和通風設備供應商Heritage Distribution。