擁有千億身家的李嘉誠之子李澤楷2007年與梁洛施交往，陸續生下3個兒子仍宣告分手，6年前李澤楷傳出和港姐出身的郭嘉文交往，讓郭嘉文有千億女友、千億港姐稱號，去年兩人一度傳出情變，郭嘉文則越來越低調，近日她終於曬出近況，透露人在泰國度假，可見她深V裝上身，露出東西半球，正準備度過「火辣的聖誕節」。

30歲郭嘉文2015年參加港姐比賽最後獲得亞軍出道，曾演出電視劇《廉政行動2016》，和主持節目《東張西望》，隔年她被拍到和李澤楷到東京約會，還坐遊艇出海，並曬出鮮花和戒指，和李澤楷的關係也正式曝光。2017年初，郭嘉文被爆料買入上億豪宅，代表買家簽字的是盈大地產副主席李智康，而李智康是李澤楷的愛將，外界因此解讀為李澤楷送豪宅給女友。

郭嘉文久違曬近況。（圖／翻攝自karmen_kkm IG）

去年港媒報導，李澤楷和郭嘉文分手，改與「大馬女神」林宣妤交往，郭嘉文對此發文表示：「謠言止於智者。」李澤楷則代為女友澄清，指郭嘉文最近因身邊有兩位好友過世，才心情低落，與兩人關係無關，間接否認謠言。

而郭嘉文今年3月曬出近照後，10月曬出美容中心的體驗影片，便沒再分享近況，上周她終於再度發文，自曝人在泰國芭達雅度假，當地氣候暖和，郭嘉文更寫下「Hot Christmas」，引來外界好奇她是否是和李澤楷一同度假去，也有粉絲說：「失蹤人口回來了」、「玩得開心」。