許多人都知道跑步等運動有益身體健康,但事實上跑步可提升性能力、性高潮。研究發現,若男性每周進行4次跑步等有氧運動,可提升性能力與性慾,性生活頻率增加30%,性高潮增加26%。另有研究顯示,在跑步機每多堅持1分鐘,性活動時間可增加2~3分鐘。泌尿科醫師建議,想擁有更美好的性生活,民眾不妨起身跑步。

北醫泌尿科醫師陳偉傑與羅詩修在其臉書專頁《泌密會客室》貼文指出,研究顯示,跑步有助於提高睾固酮水平,而睪固酮由睾丸、卵巢或腎上腺分泌,因此不論男女都有助肌肉強度、體力及提升性慾和性能力;此外,跑步等有氧運動有助於緩解生活壓力,因此可以改善焦慮或抑鬱等心理因素導致的性欲降低。

兩位醫師並引述美國加利福尼亞大學的研究,男性若每周進行4次有氧運動、連續9周後,其性生活頻率增加了30%,性高潮增加了26%。

此外,性醫學雜誌 (The Journal of Sexual Medicine)也曾提到,睪固酮會在運動後20分鐘上升,導致受試者產生「準備好從事性行為」的心理與狀態。美國心臟病學雜誌《American Journal of Cardiology》研究也指出,在跑步機上每多堅持1分鐘,性活動持續時間可增加2~3分鐘。

兩位醫師並表示,運動可改善勃起功能障礙。羅詩修受訪時表示,經常久坐不動的男性因血液循環較差,因此勃起功能障礙為有固定運動者的3倍,部分心血管藥物,如特別是利尿劑和 β 受體阻斷劑,或是身心科藥物,也常會導致勃起功能障礙,但是只要適度運動就可以降低66%,高度運動可以降低80%以上。