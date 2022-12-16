台積電創辦人張忠謀上周在台積電AZ廠的移機典禮上表示，「全球化幾乎已死，自由貿易幾乎已死」引起熱議，知名學者、書籍《晶片戰爭》作者米勒（Chris Miller）則認為，此看法不完全正確，因為全球化是一個趨勢，而不是單選題。

日經亞洲評論專訪米勒，暢談半導體產業的各項議題，其中米勒對於張忠謀的看法有不同想法，「說法不完全正確，全球化是一個廣泛的用詞，用來描述不同的趨勢，在過去的20、30年，大陸融入其他經濟體是正確的，但已經達到極限，其他大型經濟體開始擔心大陸風險。」

即使如此，米勒不認為這代表全球化已經結束，「全球化正在發生變化，這是一個過程，而不是簡單是或否的單選題，如果拿能源來譬喻，有些國家擁有石油，但另一些國家則完全沒有，但你很難看到哪個主要國家沒有半導體產業，無論技術能力的高低。」

米勒補充說道，「在此狀況下，半導體的生產卻是相當集中的，台灣每年生產三分之一以上的處理器晶片，全球高達9成的先進半導體都由台積電生產，而艾司摩爾（ASMl）是先進製程設備的獨家廠商。」

米勒強調，「我想說的是，這種集中生產的狀況，讓半導體產業承受的政治因素會比石油產業更多。」米勒是晶片戰爭一書的作者，同時也是美國塔夫茨大學（Tufts University）國際歷史副教授，專研全球半導體領域。