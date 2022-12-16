準台北市副市長李四川（右）16日接受媒體人王淺秋（左）的電台專訪。（摘自中廣新聞網）

蔣市府的其中一名副市長由前高雄市副市長李四川出任，李16日接受廣播專訪，談及加入蔣市府的心路歷程，李四川說過去兩年的民間企業真的很自在，但蔣萬安市長非常誠懇，且台北是自己永遠的家，另公司的老董也說「在公司是小我，到市府如果能提供經驗那是大我」，因此逐漸動搖，李也透露前高雄市長韓國瑜「是把我推到火海的最大幫手。」

李四川擁有豐富公務以及工程相關經驗，經蔣萬安三顧茅廬後決定加入台北市政府，今接受媒體人王淺秋的電台專訪，談及加入的心境，李四川坦言，過去因為身體因素離開公務體系養病，且在民間企業過得很快樂，都有六日休假，與老婆遊山玩水，此次願意扛下這個重責大任也是思慮很久。

李說，台北市自己永遠的家，蔣萬安相當誠懇的拜會，加上自己的太太、公司老董都說「在公司是小我，到市府如果能提供經驗那是大我」，因此自己動搖決定重返公務體系，李強調，蔣萬安比較年輕，憑自己的公務經驗，加上蔣萬安的年輕創意，希望能替台北市帶來不一樣的改變。

會後媒體問及是否有與韓國瑜聯繫，李四川笑著說「韓國瑜市長是把我推到火海的最大幫手」，不過媒體持續追問李四川則不願多談。另媒體問及小內閣相關人事，李四川表示，自己有提供幾位工程體系的人選給蔣萬安參考，不過最後徵詢都由蔣萬安自行出面。

而文化局長傳由媒體人蔡詩萍擔任，對此李四川表示不清楚，但跟蔡詩萍互相認識，如果他願意來加入也是很好的人選。