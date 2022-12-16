大陸觀察者網16日報導，大陸國資委網站15日發布文章〈國資委指導中央企業全力以赴做好醫療物資保障供應〉。三家涉藥央企均成立主要負責人擔任組長的醫療物資保供領導小組，建立24小時工作機制，企業保持24小時運轉，確保各項措施落實到位。

大陸國資委指出，面對新冠肺炎疫情防控新形勢以及民眾急劇增加的醫療物資需求，國資委按照大陸國務院聯防聯控機制工作要求，全面加強組織協調，成立醫療物資保障工作專班，建立日常工作調度機制，督促指導華潤集團、通用技術集團、國藥集團等涉藥中央企業，全力以赴保障醫療物資供應。三家涉藥中央企業均成立了由主要負責人擔任組長的醫療物資保供領導小組，建立了24小時工作機制，企業保持24小時運轉，確保各項保產保供措施落實到位。

國資委稱，華潤集團所屬華潤醫藥、醫藥商業和健康等企業迅速行動，啟動應急保供機制。華潤雙鶴、華潤三九、華潤江中等藥品生產企業積極克服疫情不利影響，採取有效措施加大對999小兒氨酚黃那敏顆粒、999感冒靈顆粒、三九強力枇杷露、複方鮮竹瀝液等抗病毒藥品和醫療臨床急需藥品的生產，最大限度地滿足市場需求。華潤醫藥商業緊急成立「抗疫突擊隊」，堅持24小時輪值駐場，及時將醫療物資配送各零售終端；組織抽調週邊區域人員組成應急小分隊，支援保供倉儲作業，24小時全天候保障北京地區各大醫院的藥房用藥與醫療耗材的配送。華潤集團在港企業也緊急採購退燒藥物，支援重點地區抗疫。

通用技術集團所屬中國醫藥部署旗下92家企業建立起覆蓋全國的重點藥品調撥網路，與全國各地690家新冠防治定點醫院確定保供關係。第一時間打通上游廠商供應管道，推動上游不斷釋放產能，提高區域物流效率，合作保障1萬多家醫療機構用藥需求。加強與200餘家上游生產企業的溝通協調，努力為老百姓奉獻價格更親民、配置更科學的防疫組合產品。積極引進新冠病毒治療藥物奈瑪特韋片／利托那韋片，及時滿足民眾用藥需求。

國藥集團發揮全產業鏈優勢，部署旗下160餘家醫藥工業企業24小時保供增產，疫情防控重點品種產能已經擴大到日常的3倍，同時大批量投放零售終端。中藥控股啟動應急機制，落實企業責任，全力保障防疫藥品玉屏風顆粒生產供應，半個月產出玉屏風顆粒約3168萬袋。國藥控股、國藥股份全員加班加點協調廠家，備貨酚麻美敏口服製劑、布洛芬口服製劑等藥品及口罩、隔離衣、抗原檢測試劑等藥械，開通24小時諮詢服務熱線。同時，與各大醫院24小時溝通藥械需求，最大限度地保障醫療物資供應。