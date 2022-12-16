近日網路流傳「無需投資即可通過youtube每天觀看視頻並獲得報酬」的訊息，內容指稱每日觀看影片即可賺取200美元，「台灣事實查核中心」查證後認定為詐騙手法，因此，為「錯誤」訊息。

「台灣事實查核中心」昨（15）日發布「事實查核報告」指出，社群通訊平台自12月14日起流傳一則「無需投資即可通過youtube每天觀看視頻並獲得報酬！註冊獲得10美元新人獎金！我通過觀看這裡的視頻賺了200多美元，所以你可以試試點擊以下鏈接」的訊息，並附上連結試圖吸引民眾點擊進入。

趨勢科技防詐達人專案經理劉彥伯表示，這是一種詐騙手法，利用不同話術，宣稱可透過看影片、聽音樂或是按讚貼文來賺取報酬，民眾加入網傳網站的會員後，網站可能透過「加入會員」這個動作，取得民眾慣用的帳密，但實際上是騙取金錢或個資，甚至竊取裝置內的資料，只會付錢給對方，而無法從中獲取報酬。

警政署刑事局表示，過往有類似詐騙手法，宣稱「看影片可獲取報酬」，並宣稱入會等級不同而有不同報酬，但當民眾付費入會費，網站就無預警關閉，民眾已經付出入會費，當然也拿不到報酬；網傳網站看起來是類似手法，其所提供的「取款系統」，包括信用卡等，都是讓民眾付錢而不是拿錢。這種詐騙可能是直接騙錢，也可能是透過騙取個資，如銀行帳戶、信用卡帳戶等，進而盜領銀行存款或盜刷信用卡，建議民眾不要填寫任何信用卡或銀行帳戶資料。

如果民眾懷疑自己受騙，建議立刻移除網站要求裝設的APP，若已經提供信用卡資料加入會員或當作入金帳戶，要立即停用，並更換信用卡。若疑似受害，要儘快聯絡165與銀行金融機構。

「台灣事實查核中心」認定，網傳網站宣稱「可通過youtube每天觀看視頻並獲得報酬」，為詐騙手法，因此，為「錯誤」訊息。