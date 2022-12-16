周四美股收盤全面重挫，三大指數均創下數周來最大單日百分比跌幅，並同步創下11月9日來收盤新低。市場憂心聯準會以激進升息對抗通膨可能導致經濟衰退的擔憂升高。美國那斯達克指數重挫逾3%，費城半導體指數暴跌逾4%，由於台股和上述2指數的關聯性高達0.93~0.97%，今早台股再重逾200點，跌幅為1.66%，但電子股的跌幅則是超過2%，權值股台積電(2330)和聯發科(2454)都跌逾2個百分點。

聯博集團亞洲股票事業發展主管暨資深投資策略分析師王耀維表示，美國兩黨分治下，財政支出規模可能趨於和緩，有利評價反彈。再者，消費者信心有望從極度悲觀水準反彈，過往經驗也顯示，伴隨消費者信心好轉，股市通常有所表現，又以高品質成長股值得關注。

王耀維認為，隨著成長股於今年上半年已歷經顯著的盈餘修正，目前的評價更具吸引力，「許多具備獲利能力的成長型企業目前相對評價已接近長期平均。」其中，軟體與雲端相關題材可望在景氣放緩之際提供成長韌性，因為即便成長放緩，預期企業仍將加大對於科技的投資，而軟體更是企業IT支出中最重要的項目，並持續成長；醫療保健類股則是相對不受景氣影響的產業。