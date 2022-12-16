民眾黨新竹市長當選人高虹安被控詐領立委助理費案，昔被封為「台大13妹」之一的「公衛文」王郁文曾在高虹安辦公室任職，昨晚也被移送至北檢，今凌晨以10萬元交保，引起網友關注，也讓不少人回憶起多年前PTT鄉民評選出「台大13妹」。

PTT網友曾評選出台灣大學13位不同風格的美女，稱為「台大13妹」，而這13位高學歷美女分別是工管汝、公衛文、會計郭、護理咩、政治賀、農化蓁、中文伶、戲劇辣、夜中G、會計品、國企湄、外文秦以及工工花。

近日引起話題的「公衛文」，本名為王郁文，在就讀台大公衛系期間被列為「台大13妹」，大學畢業後曾涉足模特兒圈與演藝圈，後來在2020年的時候進入高虹安辦公室任職，如今因民眾黨新竹市長當選人高虹安被控詐領立委助理費的案件，昨被移送到北檢調查，今凌晨10萬元交保。

另12位美女如今也在不同領域發展，「工管汝」林俞汝是台大工商管理系畢業，後進入演藝圈，同時也兼職做保險；「會計郭」郭婉瑜曾就讀台大會計系，畢業後很低調；「護理咩」楊惠茹則是台大護理系畢業，目前是護理師；「政治賀」賀業文於台大政治系政論組畢業，目前是部落客。

而「農化蓁」徐葭蓁過去曾就讀台大農業化學系，目前在財團法人食品工業發展研究所工作；「中文伶」林彥伶於台大中文系畢業，曾擔任立委助理、新聞網站實習生等；「戲劇辣」賴盈螢畢業於台大戲劇學系，目前是演員和歌手，也是台灣創作樂團史派西的主唱；「夜中G」林麗如是台大夜間部中文系畢業，目前是一名旅遊部落客。

最後4位高學歷美女則是「會計品」周品延、「國企湄」楊伊湄、「外文秦」秦姿宇以及「工工花」吳思嫻。「會計品」周品延曾就讀台大會計系，畢業後擔任平面模特兒，近日被許多網友稱為小張曼玉；「國企湄」楊伊湄畢業於台大國際企業學系，因在電玩廣告中扮蜘蛛精爆紅，後繼續升學念台大新聞研究所，曾任記者、主持人與模特兒；「外文秦」秦姿宇畢業於台大外文系；「工工花」吳思嫻畢業於台大工業工程系，畢業後曾進入演藝圈工作，後來轉往上海工作。