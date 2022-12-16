大陸財聯社16日報導，在2023《環球時報》年會生命健康分論壇上，中國工程院院士張伯禮表示，防控政策優化調整後，短期內感染人數會增加，但整體情況在往好的方向發展。1、2月份高峰過後，到春暖花開時疫情有望進入常態，不會出現大規模感染，人們的工作、生活、學習也將逐步不受影響。

張伯禮稱，目前疫情形勢發生了很大變化，應以變應變，中國防控政策也是按照這個邏輯在不斷優化調整，Omicron病毒感染性強、毒性弱，無症狀人群占了三四成，有上呼吸道症狀的四五成，重症及後遺症比較少。

張伯禮指出，目前階段還是要做好個人防護，早陽早好的觀點是不對的，個人防護至關重要。雖然感染後3~6個月再次感染的幾率小，但病毒不斷在變異，不管是否感染過都應做好防護行。建議沒有絕對禁忌症的人群及時接種疫苗。

張伯禮15日在新華社「新華視點」接受專訪，被問及今年春節具備大家團圓過節的條件時答覆，大陸國務院聯防聯控機制「新十條」發布，讓有鄉愁的人們有了回家過年的盼頭。團圓是中國人對春節最大的期盼，把疫情防控工作與暖心服務更好地結合起來，也是中國疫情防控政策優化調整的方向。

在疫情新形勢下，相信疫情防控部門和各地政府也都在未雨綢繆，因地制宜制定返鄉政策，今年很大機率是個團圓年。但春運人員遷徙傳播風險較高，相關準備工作仍需加強，個人防疫意識和措施切不可鬆懈。