「騙扁小子」黃琪，一再假扮名人行騙，他涉嫌於2018、2019年間假冒律師，接受男友的母親、刑案當事人委任進行司法訴訟，他接受委任後，實際上將2件案件交由「真律師」郭上維處理，2人平分訴訟費用，調查局依《律師法》將黃、郭2人送辦，台北地檢署16日起訴黃、郭2人。

本名黃照岡的黃琪，17歲時以塔羅牌騙倒了前總統陳水扁而聞名，之後因假裝頂新小開魏宏帆盜刷黑卡被捕，出獄後仍一再假冒名人行騙。而黃過去的一堆訴訟案件，多委請郭上維律師處理，堪稱是黃的「御用律師」。

黃因涉嫌假冒台大前校長楊泮池、香港首富李嘉誠祕書、投資界聞人宋學仁、藝人張清芳，關說台大醫院病房、向中衛公司詐騙口罩，甚至佯裝國泰集團千金蔡佳玲及律師，騙男友母親投資房地產，詐騙約1.26億元。北檢2020年起訴黃。

但調查局發現，黃琪在2019年間，假冒國泰集團千金蔡佳玲，與林姓男子交往，並向林母聲稱可幫忙取得國泰集團VVIP身分，取得優惠利率，或邀約投資不動產名義詐騙。

黃還向林母佯稱「她」當過檢察官，擔任列支敦士登律師事務所主持律師，協助處理工程糾紛訴訟。另調查局發現，黃明知不具律師資格，卻於2018年向一名刑案當事人接案。

事後，黃將林母及刑案當事人的2起案件，交給跟他關係密切的律師郭上維處理，黃對外收取高額律師費用，但給郭的律師費，只有一般數萬元的行情。