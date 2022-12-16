身為PLG新竹街口攻城獅禁區門神「獅子王」辛巴，16日驚傳已經跟攻城獅完成離隊協議，下一步很有可能跳槽另一聯盟台灣運彩T1聯盟的南部球隊，只是攻城獅最近接連釋出林宜輝(跳槽桃園永豐雲豹)、辛巴兩名主力，接下來的戰力該如何重整布局，也讓外界勢必相當關注。

以下是攻城獅新聞稿內容，「新竹街口攻城獅球團16日正式宣布與洋將辛巴(Sim Bhullar)達成離隊協議。辛巴上賽季以場均26.3分、20.8籃板宰制級數據拿下年度最佳洋將，多次打破聯盟兩分球命中率、得分、籃板紀錄，上賽季共完成13次單場雙20的成績單，是攻城獅攻防兩端的主軸，更是隊史首次闖入總冠軍賽的重要功臣。

攻城獅球團胡瓏智總經理表示：「球團考量本土球員未來發展與球風，才做出此艱難決定，非常感謝他過去為攻城獅的付出與努力，也希望所有獅紫軍繼續為辛巴加油！」新竹街口攻城獅目前以4勝4敗暫居聯盟第四，球團期盼能在短期內盡快調整並重振旗鼓，為下一場賽事備戰。」