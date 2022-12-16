高雄長庚醫院心臟內科副教授級主治醫師方志元建議，戒菸、控制三高、調整飲食方式、培養運動習慣，有助於預防心肌梗塞發生。（方志元醫師提供）

入冬後氣溫明顯下降，北台灣周末低溫下探8度！醫師提醒，面對氣溫急遽變化，恐誘發心肌梗塞；如出現胸痛，伴隨冒冷汗、心悸、心跳加速及呼吸困難，應盡速就醫，把握黃金12小時內裝置心臟支架，避免心臟組織壞死。

根據衛福部公布2021年國人十大死因，冠心病高居第二、僅次於癌症；高血壓性疾病也由第七名升至第六名、死亡人數年增17.6％，心血管疾病儼然成為國人不可忽視的國病。高雄長庚醫院心臟內科副教授級主治醫師方志元表示，隨著國人飲食變化及生活習慣的改變，近年來冠狀動脈心臟病（又稱缺血性心臟病）有逐漸年輕化的趨勢，20、30多歲患者越來越多。

方志元指出，一旦發生心肌梗塞，務必搶在12小時內送醫、裝置心臟支架，避免心臟組織壞死，若超過黃金治療期，裝支架的效果就非常有限。他提醒，當出現胸痛，如下巴、背後、左肩膀後有感到壓迫感，且伴隨冒冷汗、心悸、心跳加速及呼吸困難，應盡快就醫。

台灣現有使用的心臟支架分為3類，分別是金屬支架、塗藥支架，和新一代可吸收支架。方志元說明，裸金屬支架因為表面沒有塗藥，在半年到1年內血管較容易再阻塞；塗藥支架則是近十年來較普遍使用，尤其以台北地區使用量約7成；而新一代可吸收支架是將金屬支架材質再進化，較不易發生支架內血栓。

新一代可吸收支架植入血管後，能有效維持血管內徑，支架生物可降解的材質及藥物塗層，植入血管後經由接觸水分，透過離子交換會逐漸溶解，最後被人體吸收，並且吸收過程穩定，不易發生支架內血栓。新一代可吸收支架1年內可被吸收高達95％，相較於之前的聚合物可吸收支架需耗費2到3年，時間減少許多。

方志元提醒，心臟支架選擇眾多，患者應與醫師詳細討論，選擇自己最適當的治療方式；若已裝置心臟支架，患者應與醫師密切配合，遵循醫囑，配合口服藥物，切莫擅自停藥。

他也強調，無論醫學技術和材料如何進步，更重要的是預防疾病發生，高達8成的心血管疾病與中風過早死亡是可以預防的，如戒菸、控制三高及體重管理、適度且規律的運動、健康均衡的飲食、保持良好心情並維持正常生活作息，都有助於遠離心血管疾病的威脅。

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