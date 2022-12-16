台泥(1101)子公司NHOA旗下、專責發展電動車快充基礎設施的Atlante Co.宣布以450萬歐元價格收購葡萄牙最大快充充電站公司Kilometer Low Cost S.A.(KLC)60%股權，到2024年可望收購100%股權。KLC是葡萄牙建置最多電動車快充站的公司，此次收購將使Atlante位居南歐伊比利半島的充電領導地位，距離成為南歐最大的快充充電網絡目標，更邁進一大步。

Atlante Co.執行長Stefano Terranova指出，此收購是Atlante Co.在葡萄牙、西班牙發展的重要助力。收購KLC意味著Atlante Co.可以加速在葡萄牙的充電站建置。

Atlante Co.將為KLC帶來技術、財務和運營能力，並將KLC在能源管理、數位平台、品牌標識整合到Atlante Co.的網絡中。透過收購KLC，Atlante Co.也同時獲得一個由專業人士和戰略合作夥伴組成的堅實團隊，在未來幾個月也會加快招聘新人才的速度，以強化在葡萄牙不斷擴展的業務。

Atlante Co.今年四月在法國和西班牙各成立子公司，擴大在歐洲的市場。台泥9月甫宣布，Atlante Co.取得「歐洲設施連接基金」(CEF Fund)約新台幣7.1億元的資助計畫，預計在義大利、法國、西班牙和葡萄牙建置215個、100%使用綠電並且結合儲能的電動車快速充電站，一旦開發完成，將與國家電網整合，創建全球最大的虛擬電廠之一。Atlante Co.目標是2025年在義大利、法國、西班牙和葡萄牙安裝5000個快充和超充充電樁，到2030年建置超過3.5萬個。