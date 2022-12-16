林宜輝（中）快攻上籃 。（資料照／鄭任南攝）

當球迷們等了足足一個月，終於盼到魔獸(Dwight Howard)回歸，要在本週拯救桃園永豐雲豹的戰績時，洋將市場卻傳來更重量級震撼消息，那就是原效力新竹街口攻城獅的洋將辛巴(Sim Bhullar)，轉披台南台鋼獵鷹的戰袍，要與另一尊巨獸德古拉(Samuel Deguara)聯手重裝登場，摧殘各隊的禁區。

過去兩位巨獸級洋將分屬不同隊伍時，「巨獸對決」曾經是球迷們萬般期待的戲碼，但現在想像一下230公分的德古拉以及226公分的辛巴，一起站在同隊禁區，對手的教練看了是不是只能搖頭？以往只有一尊巨獸的時候，各隊教練就要想破頭設計戰術來破解，現在兩尊同時存在，除了可以輪替調節體力，關鍵時刻同時在場，更是無從包夾，特別是德古拉與辛巴也都有中距離投射能力，不管怎麼搭配，筆者都替對手球員，還有場上的籃框擔心！實在很想親眼目睹兩位巨獸同時登場的歷史畫面。

台鋼獵鷹有了重裝洋將加持，不過本週他們首場作客的地主桃園雲豹也傳來好消息，除了魔獸回歸，另外同樣來自新竹街口攻城獅的本土鋒線林宜輝也據傳加盟，填補雲豹較為缺乏的本土戰力。林宜輝主打小前鋒位置，除了能裡能外，主要低位單打動作是台灣本土球員中相當優異的，他的加盟無論是經驗、串連本土與洋將，各方面對於雲豹來說都是即時雨，有一點像上季老將張智峰能串連全隊的功能，而雲豹除了越來越有達欣復刻版的味道，林宜輝以及辛巴也很巧合的迅速在本週T1賽場重逢。

除了暫居五六的獵鷹、雲豹動作頻頻，中信特攻與台啤英熊本週也有新洋將開箱。中信特攻迎來身高198公分的美籍洋將康格(Demitrius Conger)，雖然不是特攻迷引頸企盼的大洋將，不過康格的外線能力、突破分球能力都在水準之上，而美籍的康格雖然不符合特攻本季的歐洲血統，但康格長年在歐洲打球，也可以算是半個歐洲球風。至於台灣啤酒英熊，也正式官宣上季效力過特攻的洋將伊倍(Prince Ibeh)，伊倍雖然在進攻上較缺少個人單打技巧，不過機動性高，而且226公分的臂展發揮出過人的防守能力，相信可以跟愛禮、大勝一起組成最具運動能力的外援軍團，幫助台啤打出更快速的球風！