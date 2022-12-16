輔大校園遭放置「詐彈」引起恐慌，刑事局防爆小組慎重支援拆彈，幸好經X光檢視後發現竟只是廢紙。(戴志揚翻攝)

輔大校園日前驚傳「詐彈」恐慌。有不明人士在校園內大樓內放置盒子，並貼上「後果自負」、「怪叔叔」等字的字條，學生發現後，引起校園恐慌。警方為求慎重還請求刑事局防爆小組支援拆彈，幸好經X光檢視後發現竟只是廢紙及一把塑膠刀，不過字條上有署名「林定勇」，經過追查，竟然發現放置「詐彈」者竟然是前台北市議員林定勇本人，警方已將林移送法辦。

前台北市議員林定勇在輔大校園內放置「詐彈」，犯案身影曝光。(戴志揚翻攝)

警方調查，這起疑似校園爆裂物事件發生在（13日），有學生發現大樓走廊放置一個不明盒子，一旁還有附有紙條，上面寫著「敬啟者：內含濕背秀，絕對不是炸EGGS，限18歲以下始能使用，後果自負，3Q買你麻吉，怪叔叔NTU國會敬上111.2002.12.8」。

輔大校園遭放置「詐彈」引起恐慌，刑事局防爆小組慎重支援拆彈，幸好經X光檢視後發現竟只是廢紙。(戴志揚翻攝)

輔大校園遭放置「詐彈」引起恐慌，刑事局防爆小組慎重支援拆彈，幸好經X光檢視後發現竟只是廢紙。(戴志揚翻攝)

校方接到恐嚇信後立刻報警，新莊分局立刻派員前往封鎖現場，同時委請刑事局防爆小組前往處理，防爆人員利用X光機及機器人檢視後，發現盒子內僅有廢紙，當場拆除後蒐集跡證進行鑑識。

警方事後追查紙條上署名林定勇男子身分及監視影像，事後前往逮人才發現，竟然是前台北市議員林定勇，林也曾在2018年在台東市市長候選人洪宗楷競選總部門口放置不明皮箱，但他聲稱是為了表達支持，才放置感謝狀，但也嚇壞眾人。

林定勇在2002年代表親民黨參選北市議員當選，也是中山、大同區當時唯一親民黨市議員。但2006年未獲提名，以無黨籍身分參選，卻疑似賄選遭司法調查，事後就沒在政壇有所表現。