民眾黨新竹市長當選人、立委高虹安涉嫌詐領國會助理費，檢調昨搜索高虹安辦公室並約談，經北檢複訊，檢察官依涉犯貪汙治罪條例，諭知高虹安60萬交保。由於搜索期間正值立法院會期，國民黨立委賴士葆16日痛批，檢調秋後算帳、司法追殺的意味濃厚，時機點和立法院協助配合都「太詭異」。

賴士葆認為，他尊重司法、也希望檢調勿枉勿縱，只是辦案效率出奇，讓人嚇一跳，「外界就會想到說，那高端這麼久了，移送九次、內線交易，怎麼都沒有動作呢？」顯然綠營涉案進度牛步，不是綠的就神速，實屬雙重標準。

賴士葆說，高虹安交保後因沒被聲押，理應可以順利就職，後續就等打官司，如果一審無罪就此案就告一段落，總之相關涉案問題，高虹安應認真面對司法。

「選後還沒就職，檢調單位就出手這麼快，你說沒有政治上的配合，大家沒人相信。」賴士葆質疑，在立法院會期間搜索非常奇怪，要說沒有政治考量不太可能，且立法院長游錫堃也是民進黨籍，所以配合地非常神速。

賴士葆質疑，過去立法院會捍衛尊嚴，再怎麼樣，都是在休會期間處理這件事更好，有一說是怕資料外洩，但大家看到的資訊都跟以前完全一樣，擔心以後被消滅證據的說法有點薄弱，「我們看到得是秋後算帳、司法追殺的味道濃厚，但我們尊重司法，希望勿忘勿縱，但時機點實在太詭異，而且立法院的配合也太詭異。」