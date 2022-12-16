民眾黨新竹市長當選人高虹安被控詐領立委助理費案，檢調今(16)日依違反《貪汙治罪條例》等罪嫌，諭令高虹安以60萬元交保候傳。對此，民進黨前主席施明德呼籲立法院長及檢調、法官「步步慎重」，不要讓人民覺得民進黨「選輸起黑痼」，並直言立法院的保護傘是民主憲政的基石之一，不值得為高虹安棄守。

施明德今日凌晨在臉書撰寫「高虹安案請照步來！」一文，並表示不要讓人民覺得民進黨「選輸起黑痼（台語，哮喘）」。他認為，立法院的保護傘是民主憲政的基石之一，不值得為高虹安棄守，「立法院長及檢調、法官都請步步慎重！」

施明德提及憲法第 74 條：立法委員，除現行犯外，非經立法院許可，不得逮捕或拘禁，以及中華民國憲法增修條文第4條第8項：「立法委員除現行犯外，在會期中，非經立法院許可，不得逮捕或拘禁。憲法第七十四條之規定，停止適用」。施明德提醒，此刻仍「在會期中」，憲法的保護傘，對高虹安委員仍適用。

高虹安被控詐領立委助理費案，檢調15日兵分8路，搜索高虹安立委辦公室、高女住處。據了解，高虹安曾試圖聯繫高辦前主任黃惠玟、現任主任陳奐宇等人討論助理費，為避免高上任新竹市長後，相關證據遭滅失，臨時決定趕在立法院會期進行期間，經立院同意後展開搜索及約談。