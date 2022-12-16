大陸觀察者網16日報導，綜合巴西《聖保羅頁報》、《巴西郵報》報導，巴西候任外交部長維艾拉當地時間14日召開新聞發布會介紹新政府外交政策，並透露總統當選人魯拉計畫將於明年初訪問中國。

據報導，77歲魯拉今年10月當選下一任巴西總統。魯拉曾多次訪中，他所領導的勞工黨近年也保持了與中國共產黨的黨際交往。魯拉去年接受大陸觀察者網採訪時表示，中國對巴西來說，是至關重要的國家。他認為，現任波索納洛政府並未將中國當作夥伴對待，「我並不是說我們要與美國不和，我們應該和美國保持一個良好的關係，但我想和中國保持同樣的關係。」

報導稱，維艾拉表示，新政府將專注於修復外交關係，讓巴西重返國際舞台。除了南美鄰國及拉美其他國家之外，魯拉已要求與美國、中國和歐盟等在內的傳統夥伴「重建橋梁」。維艾拉說，「我們希望與這些國家建立緊密、富有成效、平衡和主權的關係，並在國家利益範圍內發展所有合作的可能性」。

據悉，魯拉計畫在明年1月1日上任後的前3個月內分別訪問阿根廷、中國和美國。其中，阿根廷為首個出訪國，魯拉擬於1月24日與阿根廷總統費爾南德斯舉行雙邊會晤，並出席拉美和加勒比國家共同體（CELAC）峰會。維艾拉稱，魯拉早已收到阿根廷與美國政府的正式邀請，但因行程繁忙無法在上任前出訪。

此外，維艾拉當天還透露，新政府將全面重建與鄰國委內瑞拉的關係，包括承認馬杜羅政府為唯一合法政府，重新開放巴西駐卡拉卡斯的大使館等。在政府任命大使並得到國會批准之前，巴西將向委內瑞拉派駐代辦。

現任巴西總統波索納洛領導的右翼政府承認委國反對派領導人瓜伊多為該國「臨時總統」，並於2020年中斷了兩國外交關係。2019年，波索納洛還簽署了一項法令，禁止委國馬杜羅領導的左翼政府的高級官員進入巴西，包括馬杜羅本人。

維艾拉補充，魯拉目前正推動該國重返拉共體和南美國家聯盟（UNASUR）等區域合作組織，因為「世界已經改變」。「我們將有一個有建設性的新視角，它始終基於與拉美國家的團結，並以開發中國家之間的合作為目標。」維艾拉還稱，巴西將在「團結和協調」的基礎上恢復與非洲國家的合作專案。