消息面：

1.拜登政府周四宣布將長江存儲和21家中國主要的人工智慧（AI）晶片公司等共35個中國實體以及長江存儲一家日本子公司，列入被稱為「實體清單」（entity list）的貿易黑名單，擴大對中國晶片業的打壓。同時，美國政府將27家中國實體從其「未經核實清單」中刪除。

2.美國公開公司會計監督委員會（Public Company Accounting Oversight Board）周四表示，歷來頭一遭，該會計監管機構終於已經能對中國企業進行充分的稽查和調查，這意味著包括阿里巴巴在內約200家中國公司可能被迫在美國下市的風險已經消退。

3.周三聯準會宣布升息50個基點（2碼）基準利率調升50個基點（2碼），至介於4.25%～4.5%，創下2007年以來的15年新高，但較之前連續4次升息75個基點縮小收緊力道，此決議符合市場普遍預期。最新發布的經濟與利率預測顯示央行決策官員預測明年還將進一步升息，直到2024年才會降息。利率預估將在明年升至介於5%～5.25%到頂，其中位數為5.1%，這個所謂「最終利率」（terminal rate）的預測高於9月預估的4.6%。此外，聯準會預估美國今明兩年的經濟將僅成長0.5%，明年底失業率將升至4.6%，2024年也估將維持在這個水準。值得注意的是，聯邦公開市場委員會（FOMC）在政策聲明中留下重大伏筆，即該決策委員會認為持續提高利率區間目標將是合適之舉。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在會後記者會上表示，即使經濟可能走向衰退，聯準會明年仍將進一步升息，因為美國央行若未能更牢牢控制住通膨，勢必得付出更大的代價。

4.歐洲央行和英國與瑞士央行周四宣布升息50個基點，並表示未來可能進一步升息。歐洲央行升息2碼，為連續第四度升息，但幅度較前兩次會議的升息3碼縮小。總裁拉加德表示，在利率方面，歐央要做的可能比市場預期的更多，預計在一段時間內將50個基點的步伐繼續升息。英國央行將基準利率從3%調升到3.5%，為連續第九度升息。瑞士央行將政策利率調升2碼、至1%，為今年來第三度升息，但力道亦較9月的升息3碼放緩。

5.摩根大通上修對歐洲央行（ECB）的利率預測，將利率到頂時的預測從2.5%調升至3.25%，稱該央行會後發表的言論顯示該央行為了抑制高漲的通膨，仍將採取激進升息的立場。

6.墨西哥央行周四宣布升息50個基點至10.5%，較前4次會議均升息75個基點放緩，此決議符合市場預期。該央行預期至少將再升息一次，以抑制仍然偏高的通膨。墨西哥11月年通膨率回落至7.8%，創下5月來新低。

7.美國商務部周四公布，11月零售額月減0.6%，扭轉了10月份的月增1.3%，遜於市場預期的月跌0.3%，並創下今年來最大月跌幅。排除汽車的零售額月減0.2%，遠不及市場預期的月增0.2%。

8.美國勞工部公布，上周（12月10日止）初領失業給付人數周減2萬人，為21.1萬人，低於市場預估的23萬人，亦低於2019年各周均值21.8萬人，顯示美國就業市場仍然強韌。上周初領失業金人數4周均值為22.725萬人，周減3000人。截至12月3日止當周，美國續領失業金人數周增1000人，為167.1萬人，少於市場預期的167.4萬人。

9.費城聯準銀行12月製造業指數為-13.8，遜於市場預期的-10。製造業新訂單分項指數為-25.8，遜於11月的-16.2。製造業投入價格分項指數為+26.4，較11月的+35.3下滑。製造業就業指數為-1.8，遜於11月的+7.1。

10.美國11月工業生產月減0.2%，不如市場預期的月增0.1%。製造業產出月減0.6%，遜於市場預期的月減0.1%。產能利用率為79.7%，略低於市場預期的79.8%。

11.多家央行接連宣布升息引發市場對經濟和原油需求前景的擔憂，周四紐約期油收跌1.17美元或1.51%，為每桶76.11美元。倫敦布蘭特期油收跌1.49美元或1.8%，為每桶81.21美元。

12.聯準會的政策立場意外偏向鷹派，以及全球股市大跌觸發避險需求，周四美元大漲近1%。美元勁揚1.6%，報137.665日圓，創下兩周新高。歐元一度升至1.0737美元，創下6月9日來新高，尾盤拉回至1.0629美元，倒跌0.2%。英鎊跌2%，報1.2183美元。

13.避險資金流向美元，以及受強勢美元打擊，周四紐約期金收跌30.9美元或1.7%，為每盎司1787.8美元，盤中一度跌至1782美元。