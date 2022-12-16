2022卡達世界盃4強告終，兩支都曾經兩度舉起大力神金盃的勁旅成了冠軍決賽的主角，由球王梅西領軍的阿根廷，將與PSG隊友新世代球王接班人姆巴佩領軍的法國，在可容納8.8萬名觀眾的路薩爾地標體育場對壘，法國希望能繼1958和1962的巴西之後，史上第3支成功衛冕冠軍的球隊；阿根廷上一次奪冠是1986年，而梅西在2014年曾經帶領阿根廷闖進決賽但不敵德國無緣冠軍，今年捲土重來能否一圓冠軍美夢？

「大黑馬」摩洛哥未能更進一步，但已經創造歷史，成為史上第一支晉級4強的非洲和阿拉伯國家球隊，季軍戰面對的是小組賽已經交手過，上屆殺入決賽敗給法國未能首度捧盃的克羅埃西亞，兩隊誰能搶下第3名，也是球迷關注的焦點。

以下分析兩場比賽，並預測比賽的可能結果。

季軍戰：克羅埃西亞 vs. 摩洛哥 比賽時間：12/17 23:00

克羅埃西亞今年是隊史第3次晉級4強，1998年1:2不敵法國，季軍戰2:1擊敗荷蘭；上屆則是加時賽2:1戰勝英格蘭，決賽2:4敗給法國。摩洛哥過往的最佳成績是1986年的16強，上屆是暌違20年重返世界盃，但小組賽墊底出局。

兩隊史上交手過2場比賽都踢平，其中一場就是本屆世界盃的小組賽，雙方0:0握手言和。該場比賽克羅埃西亞控球比率64.8%勝過對手的35.2%，但摩洛哥8次射門2次射正，優於克羅埃西亞5次射門2次射正；克羅埃西亞傳球成功率85.8%優於對手的78.4%，但摩洛哥在空中球的爭奪上以53.8%勝過克羅埃西亞的46.2%，空中優勢正是摩洛哥能夠淘汰葡萄牙晉級4強的關鍵。

摩洛哥前鋒恩-納斯里和克羅埃西亞前鋒克拉馬里奇本屆都攻入2球，是球隊得分之鑰。但從小組賽至8強戰的表現，兩隊都是以防守見長，不計4強賽輸球的成績，摩洛哥只失1球而且還是烏龍球，克羅埃西亞也只失了3球。不過4強賽兩隊在防守上都出現了明顯失誤，克羅埃西是門將出擊時機不佳導致犯規被判十二碼，摩洛哥則因為後防傷病影響從前幾場的4-1-4-1改打5-4-1陣型，防守的輪轉補位不順開賽僅5分鐘就丟球，本屆第一次處於落後。兩隊在落後的情況下其實都有不錯的進攻組織，但兩隊也都應驗了專家的預測，因為缺乏獨當一面的射手而陷入難以轉化為進球的尷尬。不過根據世界盃的歷史法則，季軍戰雙方通常都不會太保守，預計都會放開來踢互比進攻。從1978年至今，11屆世界盃的季軍戰有10屆的總進球數都大於3，唯獨上屆比利時2:0擊敗英格蘭是例外。因此推測，兩隊會力求表現滿足球迷，加上兩隊都擅長加時甚至PK，推薦總分(2.5球)大，正確比數2：2。

阿根廷慶祝晉級冠軍戰。（美聯社資料照）

冠軍戰：阿根廷 vs. 法國 比賽時間：12/18 23:00

阿根廷在2014年決賽，曾經有機會在90分鐘終結德國，可惜伊瓜因一次單刀放槍一次越位進球而錯失良機，8年後阿根廷人有第二次成功機會，但得要問過法國肯不肯才行。兩隊史上曾經交手過5次，阿根廷4勝1敗領先，其中3次在世界盃，1930和1978都是小組賽，阿根廷2勝法國最後都打進決賽，1978年在主場更是首度捧盃。不過球迷一定不會忘記，雙方最近一次交手就是上屆世界盃16強，法國4：3逆轉淘汰阿根廷，並登上王者寶座。

球王梅西今年又老了4歲半，但他的表現仍然是阿根廷絕對核心，首輪小組賽意外敗給沙烏地阿拉伯是個警訊，反倒激起了阿根廷上下一心，彷彿踩著2010年西班牙初奪世界盃的步伐，小組首戰落敗後以6連勝摘下桂冠。阿根廷在淘汰賽連勝難纏的澳洲、荷蘭和克羅埃西亞，史上第6次挺進冠軍戰。梅西上屆有同齡的伊瓜因和阿奎羅輔助，本屆身邊則多了不少年輕的後起之秀，像阿爾瓦雷斯、麥阿利斯特、勞塔羅.馬丁尼斯、恩佐.費南德斯，以及大器晚成，近2年才入選國家隊但已幫助梅西首奪美洲盃的大功臣門將達米安.馬丁尼斯。阿根廷全隊抱著一股為老大哥梅西圓夢的決心，而梅西也拿出了不輸巔峰時期的狀態和表現，5進球3助攻是本屆最佳，除了問鼎冠軍，金球獎和金靴獎都很有可能會落入梅西之手。

法國本屆最大的驚喜不止是姆巴佩，上屆銅球獎和銀靴獎得主格里茲曼，由前鋒轉型成助攻助守的全能中場，才是法國連兩屆闖進冠軍決賽的關鍵人物。由於普格巴和坎特的缺陣，主帥德尚將格里茲曼移後的策略非常成功，雖然他在本屆世界盃沒有進球，但3次助攻與梅西、肯恩和B.費南德斯並列最多，20次傳球讓隊友直接攻門，也領先梅西的18次是本屆世界盃最佳，8強對英格蘭，就是靠他兩次的傳球助攻致勝。

另一個有意思的數據來自姆巴佩，近2屆世界盃法國總共踢了13場比賽，姆巴佩先發的11場全部獲勝，包括7場淘汰賽，而且全部在90分鐘內解決對手。姆巴佩本季5進球2助攻，同樣是金球和金靴獎的大熱門。另外不得不提的是36歲老將吉魯，上屆世界盃他沒有進球，但作為前場支點的作用仍獲得各界一致讚賞，本屆由於本澤馬臨時因傷退隊，吉魯作為第二攻擊手已進了4球，對英格蘭的致勝頭槌更讓球迷津津樂道，如果他在決賽有進球，將超越梅西，成為單屆世界盃進5球的最年長球員(當然梅西也有可能將進球數再往上堆)。

兩隊各有優點，表現也絕對堪稱是本屆最佳，決賽的勝負並不容易預測，不過再次引用世界盃的歷史法則，決賽通常雙方會先穩固防守，先丟球的一隊很可能就要與冠軍說再見，從1990年至今，8屆世界盃決賽有6次開出2.5球小分，其中還包括3場0：0(90分鐘+傷停補時)，因此推薦總分(2.5球)小，正確比數1：1。