台北市長柯文哲卸任前推出熊好券2.0，期盼能透過民眾進行小額消費、提振消費市場，不過根據數據熊好券2.0的成效不彰，北市府16日也宣布，在熊好券2.0活動18日截止前，推出終極加碼，凡先前有登記熊好券2.0票券者，只要仍保留有台北通會員身份者，均可獲得熊好加碼券。

台北市政府指出，為短期刺激消費、振興台北經濟，北市府透過熊好券2.0一波波好康加碼，創造消費次數。本次熊好券活動結束前3天，再次推出限時消費之終極加碼，凡先前有登記熊好券2.0票券者，只要仍保留有台北通會員身份者，均可獲得熊好加碼券，登記1項者可獲得1張登記票券、登記2項者可各獲得1張登記票券。因此只要打開台北通票夾，把握最後3天消費機會。

北市府指出，熊好券2.0終極加碼的發送時間為16日上午8點，使用期間同樣是到18日止，中獎人可以獲得先前登記的票券各1張，票券面額分別為500元的住宿券、100元的饗購券、100元的農好券、100元的藝文券、100元的運動券、100元的市場通用券。