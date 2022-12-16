中國社群媒體上瘋傳的第5艘航母模型

中方要研製核航母的傳聞不斷，最近網上瘋傳的一張航母模型照顯示，它的舷號「20」，為第5艘航母。由於沒有煙囪，廣泛推斷，它應該是核動力航母。此外，它有3條彈射起飛跑道，並有3台武器升降機，飛行甲板比「福建」艦更大，艦載機也更多。

據《星島日報》報導，這模型是中船集團旗下大連造船廠為某重要慶典儀式活動訂製的。而設計圖是大連造船廠所提供，因此模型有很高的參考性。由於中方第一艘航母「遼寧」艦舷號16、第二艘航母「山東」艦舷號17，而已下水的「福建」艦舷號18。盛傳舷號19的第4艘航母已開建，而模型艦首甲板上出現了20的字樣，意味這是中方第5艘航母。

值得注意的是，模型上的艦載機有多款，除了殲15外，還有盛傳將被命名為殲-35的艦載版FC-31「鶻鷹」5代隱形戰機。另外，甲板上還有升級版空警600預警機和直18直升機等模型。

分析指出，這模型和前3艘中國航母最大的差別，就在於艦島上沒有煙囪，而這是核動力航母的標誌。先前網上有曾出現舷號19航母的圖樣，大致和「福建」艦相同，除了甲板擴大外，還有第3台飛機升降機，但看來仍採取傳統動力。換句話說，第5艘航母將是解放軍第一艘核動力航母。而核動力航母的優點在於，大量艦用燃油省下的空間和重量，可以讓航母攜帶更多飛機燃油和彈藥，以提高作戰能力。

其次是從艦上的殲15模型看來，它的飛行甲板比「福建」艦大了許多。此外，甲板上的3座彈射器布局也和「福建」艦不同，其中兩條向外傾斜，據信是為了減少彼此干擾。第三是新航母多了一台位於戰機左後方的戰機升降機，「福建」艦有兩台位於右舷的戰機升降機，而增加升降機顯然更有利於飛機調度，並增加戰機起降效率。