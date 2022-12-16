【全程字幕】為何願當蔣市府副手？ 李四川親曝「這人」 把他推到火海 @ChinaTimes ​

準台北市副市長李四川16日接受廣播專訪，透露下午將前往北市府，與副市長彭振聲進行交接，預計下周業務全數移交後，將針對大巨蛋、內湖交通提出解決方案。李四川說，上任後有兩件事想解決，第一是推動都更，先從法令面鬆綁著手；再來則是加快捷運工程速度，讓市民有感。

李四川今接受媒體人王淺秋廣播節目專訪，提到就職後想完成的事情。他說，全台灣22縣市中，台北市的制度、法律最齊全，但現在有些法令制度已跟不上社會，應予以鬆綁，公務員才能大膽做事、提高效率。

「台北市好醜」，李四川直言，有建築師告訴他，台北市容真的不怎麼樣，看到房子很漂亮、有創意，結果卻是違建，法規綁太死，如何鬆綁也是重要議題。

另外，台北市捷運為什麼要做10年、20年？李四川認為，最困難的應是一開始對地質的突破，現在已做這麼多年了，照理說要很熟、更快，會和工程師研究，看能不能讓進度快一點，讓市民有感。

內湖科技園區交通、大巨蛋等問題，李四川說，團隊交接完成後，會擬定相對應方案，先解決短期問題。王淺秋問，台北市長柯文哲任內不斷跟台北市議會發生衝突，蔣市府如何維繫府會關係？李強調，自己在北市府25年，觀察到市議員對市政相當熟悉，他們不只善盡職責，也會提供很多意見，就算府會和諧，也不失監督必要。